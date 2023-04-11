В Одессе прошел Чемпионат области по черлидингу и чир-спорту

Юные грации порадовали зрителей мастерством Фото: Андрей Шуневич

Праздник черлидинга и чир-спорта вернулся в Одессу – впервые за полтора года состоялся открытый чемпионат области. К турниру в спорткомплексе Black Sea PSV присоединились представители восьми спортивных организаций и более 200 участников, комплекты медалей разошлись по всем возрастным категориям.

Соревнования также посетил спортивный корреспондент Новини.LIVE.

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Горящие глаза, грации, пластика и непрерывное желание выступать, заниматься спортом и побеждать. И дети, и взрослые ждали соревнований почти полтора года. Некоторые юные спортсменки вообще выступали впервые в карьере и нервничали выходя с подготовленным номером к зрителям.

Участники подарили невероятные выступления Фото: Андрей Шуневич

В спорте очень тяжело, когда тренируешься долго, но выступать не можешь. При этом в других регионах турниры проходили с сентября, даже некоторые коллективы успели привезти медали с международных соревнований. В этот раз в Одессу приехали также участники из города Днепр.

"Сделать праздничную атмосферу спортивного события сегодня непростая задача. Соревнования по черлидингу сегодня это не только спорт, это процесс психологической реабилитации для спортсменов, родителей, тренеров и зрителей. Война внесла коррективы в психологическое состояние каждого из нас, но наша цель — сделать для юного поколения возможность немного отвлечься от фона войны. У каждого свой фронт, у черлидеров — спортивный. Благодаря нашим Защитникам мы имеем возможность безопасно проводить соревнования", — сказал после соревнований президент Одесской областной Федерации черлидинга и чир-спорта Денис Гратий.

Участников поздравил подполковник НГУ Сергей Судец Фото: Андрей Шуневич

Зрителей удивили не только спортсмены Профессиональной Лиги, но и любители, которые, несмотря на небольшой опыт, показали качественную программу. В рамках турнира также прошли соревнования Студенческой Лиги, где победили яркие и эмоциональные представительницы Специального колледжа Международного Гуманитарного Университета.

Почетными гостями соревнований стали подполковник Национальной гвардии Украины Сергей Судец, заместитель начальника комитета по физическому воспитанию и спорту Министерства образования и науки Украины в Одесской области Анна Лисова и директор Специального колледжа Международного гуманитарного университета Юлия Шарапановская.

Одесские спортсмены показали качественный уровень Фото: Андрей Шуневич

Президент Всеукраинской Федерации черлидинга и чир-спорта Анатолий Носак анонсировал проведение финального этапа главного спортивного события Чемпионата Украины в Одессе в мае, также отметив, что одесские спортсмены показали, как всегда, очень качественный уровень мастерства.

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