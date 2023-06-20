Петраков готовий вивести збірну Вірменії на Євро-2024: заява тренера

Олександр Петраков на пресконференції. Фото: ФФА

Головний тренер збірної Вірменії Олександр Петраков прокоментував турнірну ситуацію своєї команди у відборі на континентальну першість. Збірна Вірменії зберігає високі шанси на вихід із групи.

Підопічні Петракова виграли два матчі поспіль, повідомляє портал Новини.Live з посиланням на Федерацію футболу Вірменії.

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Колишній головний тренер збірної України Олександр Петраков очолив національну команду Вірменії у січні 2023 року. Йому поставили завдання вийти із групи "D" на Євро-2024. І Петраков здатний виконати це зобов'язання.

Збірна Вірменії перед матчем Фото: ФФА

Заява Петракова

Збірна Вірменії розпочала відбір на чемпіонат Європи з домашньої поразки від Туреччини (1:2). Після цього команда здобула дві перемоги поспіль. Спочатку на виїзді здобули перемогу над Уельсом (4:2), потім удома обіграли Латвію (2:1), причому вирішальний гол було забито вже у компенсований час.

Турнірна таблиця групи "D". Скріншот Google

Завдяки цим успіхам збірна Вірменії посідає друге місце у своїй групі. Туреччина продовжує лідирувати. Вже у вересні ця команда прийме будинки підопічних Петракова.

"Поєдинок проти Латвії виявився дуже важким, проте ми змогли вирвати перемогу. Дякую гравцям за те, що зуміли продемонструвати характер. Вони билися за результат до кінця і досягли успіху.

Збірна Вірменії зробить все можливе, щоб вийти з групи. Ми маємо шанс зробити це. Буде непросто, але нам дуже хочеться опинитися на Євро-2024", — сказав Олександр Петраков.

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