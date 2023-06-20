Петраков готов вывести сборную Армении на Евро-2024: заявление тренера

Александр Петраков на пресс-конференции. Фото: ФФА

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков прокомментировал турнирную ситуацию своей команды в отборе на континентальное первенство. Сборная Армении сохраняет высокие шансы на выход из группы.

Подопечные Петракова выиграли два матча подряд, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Федерацию футбола Армении.

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Сборная Армении перед матчем. Фото: ФФА

Заявление Петракова

Сборная Армении начала отбор на чемпионат Европы с домашнего поражения от Турции (1:2). После этого команда одержала две победы подряд. Сначала на выезде добыли победу над Уэльсом (4:2), затем дома обыграли Латвию (2:1), причем решающий гол был забит уже в компенсированное время.

Турнирная таблица группы "D". Скриншот Google

Благодаря этим успехам сборная Армении занимает второе место в своей группе. Турция продолжает лидировать. Уже в сентябре эта команда примет дома подопечных Петракова.

"Поединок против Латвии оказался очень трудным, однако мы смогли вырвать победу. Благодарю игроков за то, что сумели продемонстрировать характер. Они сражались за результат до конца и достигли успеха.

Сборная Армении сделает все возможное для того, чтобы выйти из группы. У нас есть шанс сделать это. Будет непросто, но нам очень хочется оказаться на Евро-2024", — сказал Александр Петраков.

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