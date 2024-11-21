Passion UA Олександра Зінченка створили сенсацію на європейському РМР у Шанхаї

Підопічні Зінченка обіграли в CS2 дві найкращі команди Росії
У Шанхаї розпочався європейський РМР-турнір у групі B. За підсумками відборів на мейджор у групі А в основну частину головного турніру року пройшли NAVI.
У групі B Україну представили команди B8 та проект українського футболіста Олександра Зінченка Passion UA, повідомив портал Новини.LIVE.
Неймовірний виступ команди Зінченка
У першому раунді B8 зустрічалися з другою найсильнішою командою своєї групи — це російський проект Team Spirit. Команда є найсильнішою в Росії та четвертою у світовому рейтингу CS2 від HLTV.
Український колектив до відборів на мейджор у рейтингу HLTV піднявся на 19-те місце.
Коли ж почалася гра, то у B8 не було жодного шансу на карті Dust 2 і вони програли 1-13.
Passion UA, яка у світовому рейтингу йде 49-ю зустрілася з 12-ю командою у світі та другою у Росії VirtusPro. Українці були великими аутсайдерами та програвали по ходу матчу, але змогли перевести карту Mirage до овертайму та за його підсумками виграли 16:14. Це була перша сенсація на турнірі.
Друга сенсація була у наступному раунді, де Passion UA зустрілися з Team Spirit. У цій грі українці були ще більшим аутсайдером, але здивували всіх.
Команда Зінченка та "Кейна" на карті Anubis перемогла Team Spirit з рахунком 13-11. Результат матчу можна назвати головною сенсацією першого ігрового дня.
Не підтримали Passion UA у B8. Українці в другому матчі програли Aurora з рахунком 9:13.
Зазначимо, що для виходу на меейджор у Шанхаї командам потрібні три перемоги. Passion UA залишилося виграти один матч, а для B8 три.
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