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Підопічні Зінченка обіграли в CS2 дві найкращі команди Росії

21 листопада 2024 17:54
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Passion UA Олександра Зінченка створили сенсацію на європейському РМР у Шанхаї
Емоції команди Passion UA після перемоги. Фото: HLTV
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У Шанхаї розпочався європейський РМР-турнір у групі B. За підсумками відборів на мейджор у групі А в основну частину головного турніру року пройшли NAVI.

У групі B Україну представили команди B8 та проект українського футболіста Олександра Зінченка Passion UA, повідомив портал Новини.LIVE.

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Тренер Passion UA "Кейн" в обіймах гравців. Фото: HLTV

Неймовірний виступ команди Зінченка

У першому раунді B8 зустрічалися з другою найсильнішою командою своєї групи — це російський проект Team Spirit. Команда є найсильнішою в Росії та четвертою у світовому рейтингу CS2 від HLTV.

Український колектив до відборів на мейджор у рейтингу HLTV піднявся на 19-те місце.

Коли ж почалася гра, то у B8 не було жодного шансу на карті Dust 2 і вони програли 1-13.

Passion UA, яка у світовому рейтингу йде 49-ю зустрілася з 12-ю командою у світі та другою у Росії VirtusPro. Українці були великими аутсайдерами та програвали по ходу матчу, але змогли перевести карту Mirage до овертайму та за його підсумками виграли 16:14. Це була перша сенсація на турнірі.

Passion UA
Гравці Олександра Зінченка радіють перемозі над четвертою командою у світі. Фото: HLTV

Друга сенсація була у наступному раунді, де Passion UA зустрілися з Team Spirit. У цій грі українці були ще більшим аутсайдером, але здивували всіх.

Команда Зінченка та "Кейна" на карті Anubis перемогла Team Spirit з рахунком 13-11. Результат матчу можна назвати головною сенсацією першого ігрового дня.

Не підтримали Passion UA у B8. Українці в другому матчі програли Aurora з рахунком 9:13.

Зазначимо, що для виходу на меейджор у Шанхаї командам потрібні три перемоги. Passion UA залишилося виграти один матч, а для B8 три.

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Олександр Зінченко Кіберспорт CS2 Passion UA B8

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