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Подопечные Зинченко обыграли в CS2 две лучшие команды России

21 ноября 2024 17:54
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Passion UA Александра Зинченко творят сенсацию на европейском РМР в Шанхае
Эмоции команды Passion UA после победы. Фото: HLTV
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В Шанхае начался европейский РМР-турнир в группе B. По итогам прошедших отборов на мэйджор в группе А в основную часть главного турнира года прошли NAVI.

В группе B Украину представили команды B8 и проект украинского футболиста Александра Зинченко Passion UA, сообщил портал Новини.LIVE.

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Тренер Passion UA "Кейн" в объятьях игроков. Фото: HLTV

Невероятное выступление команды Зинченко

В первом раунде B8 встречались с второй сильнейшей командой своей группы — это российский проект Team Spirit. Команда является сильнейшей в России и четвертой в мировом рейтинге CS2 от HLTV.

Украинский коллектив до отборов на мэйджор в рейтинге HLTV поднялся на 19-е место.

Когда же игра началась, то у B8 не было ни единого шанса на карте Dust 2 и они проиграли 1-13.

Passion UA, которая в мировом рейтинге идет 49-й встретилась с 12-й командой в мире и второй в России VirtusPro. Украинцы были большими аутсайдерами и проигрывали по ходу матча, но смогли перевести карту Mirage в овертайм и по его итогам выиграли 16:14. Это была первая сенсация на турнире.

Passion UA
Игроки Александра Зинченко радуются победе над четвертой командой в мире. Фото: HLTV

Вторая сенсация была в следующем раунде, где Passion UA встретились с Team Spirit. В этой игре украинцы были еще большим аутсайдером, но снова удивили всех.

Команда Зинченко и "Кейна" на карте Anubis победила Team Spirit со счетом 13-11. Результат матча можно назвать главной сенсацией первого игрового дня.

Не поддержали Passion UA в B8. Украинцы во втором матче проиграли Aurora ср счетом 9:13.

Отметим, что для выхода на меэйджор в Шанхае командам нужны три победы. Passion UA осталось выиграть один матч, а для B8 три.

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Александр Зинченко Киберспорт CS2 Passion UA B8

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