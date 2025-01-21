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Піхальонок вважає, що гол Ваната був ключовим у матчі Ліги Європи

21 січня 2025 23:33
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Піхальонок розповів, як Динамо вдалося переламати гру з Галатасараєм
Олександр Піхальонок вислуховує Віталія Буяльського. Фото: "Динамо"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Київське "Динамо" в матчі проти "Галатасарая" здобуло перше очко в Лізі Європи. Матч в основний час закінчився з рахунком 3:3.

Після гри пресслужба "Динамо" навела слова півзахисника клубу Олександра Піхальонка.

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Владислав Ванат після забитого м'яча. Фото: Reuters

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За словами Піхальонка, гра стала дуже емоційною, оскільки атмосфера на стадіоні була вражаючою. Він визнав, що в Стамбулі побачив та почув один із найгучніших стадіонів у кар’єрі, на рівні з "Гемпден Парком", де грав зі збірною України.

Піхальонок вважає, що атмосфера трибун допомагала гравцям "Галатасарая", але "Динамо" пропустило голи через втрату концентрацію.

Олександр впевнений, що, якби команда краще розпоряджалася м’ячем, могла б розраховувати на перемогу. При цьому він назвав результат справедливим.

Піхальонок зазначив, що дуже важливим став гол Владислава Ваната, завдяки якому їм вдалося залишитися в грі.

Матч Галатасарай - Динамо
Віталій Буяльський проти "Галатасарая". Фото: Reuters

Перед виходом на другий тайм Піхальонок та Андрій Ярмоленко отримали від Олександра Шовковського завдання активніше грати вперед і нав’язувати боротьбу в центрі поля. Ці настанови дали результат.

Олександр також підкреслив внесок Ярмоленка, який забив два м’ячі після виходу на заміну.

"Ярмоленко зробив дубль у матчі, зробивши великий внесок у досягнення цього результату. Чи додає Андрій сил та впевненості? Звісно, додає. Він як на полі, так і поза ним є прикладом для нас. Із ним на полі відчуваєш лише позитивні емоції", — сказав Піхальонок.

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футбол Динамо Ліга Європи Галатасарай Олександр Піхальонок

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