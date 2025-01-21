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Пихаленок считает, что гол Ваната был ключевым в игре Лиги Европы

21 января 2025 23:33
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Пихаленок рассказал, как Динамо удалось переломить игру с Галатасараем
Александр Пихаленок выслушивает Виталия Буяльского. Фото: "Динамо"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Киевское "Динамо" в матче против "Галатасарая" добыло первое очко в Лиге Европы. Матч в основное время закончился со счетом 3:3.

После игры пресс-служба "Динамо" привела слова полузащитника клуба Александра Пихаленка.

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Владислав Ванат после забитого мяча. Фото: Reuters

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По словам Пихаленка, игра оказалась очень эмоциональной, поскольку атмосфера на стадионе была впечатляющей. Он признал, что в Стамбуле увидел и услышал один из самых громких стадионов в карьере, на уровне с "Хэмпден Парком", где играл со сборной Украины.

Пихаленок считает, что атмосфера трибун помогала игрокам "Галатасарая", но "Динамо" пропустило голы из-за потери концентрации.

Александр уверен, что, если бы команда лучше распоряжалась мячом, могла бы рассчитывать на победу. При этом он назвал результат справедливым.

Пихаленок отметил, что очень важным стал гол Владислава Ваната, благодаря которому им удалось остаться в игре.

Матч Галатасарай - Динамо
Виталий Буяльский против "Галатасарая". Фото: Reuters

Перед выходом на второй тайм Пихаленок и Андрей Ярмоленко получили от Александра Шовковского задание активнее играть вперед и навязывать борьбу в центре поля. Эти установки дали результат.

Александр также подчеркнул вклад Ярмоленко, который забил два мяча после выхода на замену.

"Ярмоленко сделал дубль в матче, сделав большой вклад в достижение этого результата. Прибавляет ли Андрей сил и уверенности? Конечно, добавляет. Он как на поле, так и вне его является примером для нас. С ним на поле чувствуешь только положительные эмоции", — сказал Пихаленок.

Напомним, вратарь национальной сборной Украины Андрей Лунин рассказал, планирует ли в следующем сезоне играть в "Реале".

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футбол Динамо Лига Европы Галатасарай Александр Пихаленок

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