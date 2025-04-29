ЛНЗ звільнив ще чотирьох співробітників на тлі провального сезону в УПЛ

Футболісти ЛНЗ. Фото: ЛНЗ

Керівництво черкаського ЛНЗ намагається знайти причину поганих виступів команди в поточному сезоні. Раніше вони звільнили ТОП-менеджерів Андрія Колесника та Євгена Тарасенка.

Як стало відомо із соцмереж ЛНЗ, клуб залишили ще чотири менеджери.

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За інформацією пресслужби, керівництво звільнило менеджера з медіа та маркетингу Андрія Векова, директора Василя Гречаного та адміністраторів Бориса Кузьміна і Микиту Кузьміна.

У клубі подякували колишнім працівникам за внесок у розвиток команди.

"Дякуємо за внесок у розвиток клубу і бажаємо успіхів у подальшій кар'єрі", — ідеться в повідомленні клубу.

У нинішньому сезоні української Прем'єр-ліги ЛНЗ посідає 11-те місце в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 27 очок після 26 зіграних матчів. Команда зараз намагається не потрапити в перехідні матчі за право залишитися в УПЛ.

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