ЛНЗ уволил еще четырех сотрудников на фоне провального сезона в УПЛ

Футболисты ЛНЗ. Фото: ЛНЗ

Руководство черкасского ЛНЗ пытается найти причину плохих выступлений команды в текущем сезоне. Ранее они уволили ТОП-менеджеров Андрея Колесника и Евгения Тарасенко.

Как стало известно из соцсетей ЛНЗ, клуб покинули еще четыре менеджера.

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По информации пресс-службы, руководство уволило менеджера по медиа и маркетингу Андрея Векова, директора Василия Гречаного и администраторов Бориса Кузьмина и Никиту Кузьмина.

В клубе поблагодарили бывших работников за вклад в развитие команды.

"Спасибо за вклад в развитие клуба и желаем успехов в дальнейшей карьере", — говорится в сообщении клуба.

В нынешнем сезоне украинской Премьер-лиги ЛНЗ занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 27 очков после 26 сыгранных матчей. Команда сейчас пытается не попасть в переходные матчи за право остаться в УПЛ.

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