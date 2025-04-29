Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow После Колесника и Тарасенко ЛНЗ продолжило увольнять менеджмент arrow

После Колесника и Тарасенко ЛНЗ продолжило увольнять менеджмент

29 апреля 2025 17:13
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор
ЛНЗ уволил еще четырех сотрудников на фоне провального сезона в УПЛ
Футболисты ЛНЗ. Фото: ЛНЗ
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор

Руководство черкасского ЛНЗ пытается найти причину плохих выступлений команды в текущем сезоне. Ранее они уволили ТОП-менеджеров Андрея Колесника и Евгения Тарасенко.

Как стало известно из соцсетей ЛНЗ, клуб покинули еще четыре менеджера.

Реклама
Читайте также:

Кто покинул клуб из Черкасс

По информации пресс-службы, руководство уволило менеджера по медиа и маркетингу Андрея Векова, директора Василия Гречаного и администраторов Бориса Кузьмина и Никиту Кузьмина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by FC LNZ (@fclnz)

В клубе поблагодарили бывших работников за вклад в развитие команды.

"Спасибо за вклад в развитие клуба и желаем успехов в дальнейшей карьере", — говорится в сообщении клуба.

В нынешнем сезоне украинской Премьер-лиги ЛНЗ занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 27 очков после 26 сыгранных матчей. Команда сейчас пытается не попасть в переходные матчи за право остаться в УПЛ.

Напомним, ранее искусственный интеллект выбрал нового фаворита на победу в Лиге чемпионов.

У легендарного португальца Криштиану Роналду появятся новые предложения из Европы

Украинский вратарь Андрей Лунин принял решение о своем будущем в мадридском "Реале". 

Мадридский "Реал" хочет усилить защиту звездой английской Премьер-лиги.

футбол Черкассы увольнение УПЛ ЛНЗ
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама