ЛНЗ уволил еще четырех сотрудников на фоне провального сезона в УПЛ

После Колесника и Тарасенко ЛНЗ продолжило увольнять менеджмент
Руководство черкасского ЛНЗ пытается найти причину плохих выступлений команды в текущем сезоне. Ранее они уволили ТОП-менеджеров Андрея Колесника и Евгения Тарасенко.
Как стало известно из соцсетей ЛНЗ, клуб покинули еще четыре менеджера.
Кто покинул клуб из Черкасс
По информации пресс-службы, руководство уволило менеджера по медиа и маркетингу Андрея Векова, директора Василия Гречаного и администраторов Бориса Кузьмина и Никиту Кузьмина.
В клубе поблагодарили бывших работников за вклад в развитие команды.
"Спасибо за вклад в развитие клуба и желаем успехов в дальнейшей карьере", — говорится в сообщении клуба.
В нынешнем сезоне украинской Премьер-лиги ЛНЗ занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 27 очков после 26 сыгранных матчей. Команда сейчас пытается не попасть в переходные матчи за право остаться в УПЛ.
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