Помер легендарний воротар Аргентини та Боки Хуніорс Уго Гатті

Уго Гатті. Фото: elgrafico.com

Аргентинський футбол зазнав чергової втрати серед своїх легенд. Помер 80-річний колишній воротар національної збірної та легенда місцевого футболу Уго Гатті.

Про смерть важливого для історії Аргентини футболіста повідомив портал AS.

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Гатті помер через лікарську помилку

Причиною смерті колишнього гравця "Рівер Плейта" та "Боки Хуніорс" став збіг трагічних обставин після дорожньо-транспортної пригоди, в яку колишній футболіст потрапив кілька місяців тому.

Гатті потрапив у ДТП, після якого йому зробили операцію на стегні. Під час втручання хірурги занесли в організм Уго інфекцію, яка серйозно ускладнила процес відновлення, що призвело до смерті.

За свою кар’єру Гатті здобув численні трофеї, зокрема двічі вигравав Копа Лібертадорес із "Бока Хуніорс", тричі ставав чемпіоном Аргентини та один раз тріумфував у Міжконтинентальному кубку.

У 1982 році його визнали гравцем року в Аргентині. Після завершення спортивної кар’єри Гатті працював футбольним коментатором й був у цьому дуже успішним завдяки своїй харизмі.

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