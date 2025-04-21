Умер легендарный вратарь Аргентины и Боки Хуниорс Уго Гатти

Уго Гатти. Фото: elgrafico.com

Аргентинский футбол понес очередную потерю среди своих легенд. Умер 80-летний бывший вратарь национальной сборной и легенда местного футбола Уго Гатти.

О смерти важного для истории Аргентины футболиста сообщил портал AS.

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Уго Гатти. Фото: DIARIO AS

Гатти умер из-за врачебной ошибки

Причиной смерти бывшего игрока "Ривер Плейта" и "Боки Хуниорс" стало стечение трагических обстоятельств после дорожно-транспортного происшествия, в которое бывший футболист попал несколько месяцев назад.

Гатти попал в ДТП, после которого ему сделали операцию на бедре. Во время вмешательства хирурги занесли в организм Уго инфекцию, которая серьезно осложнила процесс восстановления, что привело к смерти.

За свою карьеру Гатти получил многочисленные трофеи, в частности дважды выигрывал Копа Либертадорес с "Бока Хуниорс", трижды становился чемпионом Аргентины и один раз торжествовал в Межконтинентальном кубке.

В 1982 году его признали игроком года в Аргентине. После завершения спортивной карьеры Гатти работал футбольным комментатором и был в этом очень успешным благодаря своей харизме.

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