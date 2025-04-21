Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow После врачебной ошибки умер известный футболист arrow

После врачебной ошибки умер известный футболист

21 апреля 2025 11:55
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор
Умер легендарный вратарь Аргентины и Боки Хуниорс Уго Гатти
Уго Гатти. Фото: elgrafico.com
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор

Аргентинский футбол понес очередную потерю среди своих легенд. Умер 80-летний бывший вратарь национальной сборной и легенда местного футбола Уго Гатти.

О смерти важного для истории Аргентины футболиста сообщил портал AS.

Реклама
Читайте также:
Уго Гатти умер
Уго Гатти. Фото: DIARIO AS

Гатти умер из-за врачебной ошибки

Причиной смерти бывшего игрока "Ривер Плейта" и "Боки Хуниорс" стало стечение трагических обстоятельств после дорожно-транспортного происшествия, в которое бывший футболист попал несколько месяцев назад.

Гатти попал в ДТП, после которого ему сделали операцию на бедре. Во время вмешательства хирурги занесли в организм Уго инфекцию, которая серьезно осложнила процесс восстановления, что привело к смерти.

За свою карьеру Гатти получил многочисленные трофеи, в частности дважды выигрывал Копа Либертадорес с "Бока Хуниорс", трижды становился чемпионом Аргентины и один раз торжествовал в Межконтинентальном кубке.

В 1982 году его признали игроком года в Аргентине. После завершения спортивной карьеры Гатти работал футбольным комментатором и был в этом очень успешным благодаря своей харизме.

Напомним, летом из "Динамо" планируют уйти Шапаренко и Бражко.

Футбольный клуб "Фенербахче" начал переговоры по трансферу Михаила Мудрика из "Челси".

Португальского 40-летнего ветерана Криштиану Роналду ждут клубы, которые подпишут его на чемпионате мира.

Украинский заслуженный тренер Мирон Маркевич признался, что ждет от сборной Украины.

смерть футбол Аргентина Сборная Аргентины по футболу Бока Хуниорс
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама