Реал Мадрид може розширити Бернабеу заради фіналу ЧС-2030

"Сантьяго Бернабеу". Фото: Reuters

"Реал" Мадрид може знову взятися за модернізацію стадіону "Сантьяго Бернабеу". Це при тому, що на стадіоні кілька років тому лише завершилась масштабна реконструкція, вартістю 1,5 млрд фунтів стерлінгів.

Причино реконструкції арени стане підготовка до проведення фіналу чемпіонату світу-2030, повідомив портал FourFourTwo.

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Що за реконструкція чекає на Бернабеу

За інформацією джерела, оновлений "Бернабеу" отримав місткість близько 85 тисяч глядачів, тоді як для фіналу чемпіонатів світу вимагають арени на 90 тисяч місць.

З причини місткості "Бернабеу" питання проведення фіналу ЧС-2030 на ньому стоїть під питанням. У Іспанії на момент проведення турніру буде реконструйовано "Ноу Камп" в Барселоні на 100 тисяч глядачів.

Також буде готовий Олімпійський стадіон в Барселоні. Однак, це буде важкий удар по іспанській владі, якщо фінал пройде не в столиці, а в Каталонії, яка час від часу хоче отримати незалежність..

Цікаво, що фінали останніх чемпіонатів світу проходили на стадіонах з понад 88 тисячами місць.

Наразі Іспанська федерація футболу розглядає альтернативні варіанти, але "Реал" готовий збільшити місткість "Бернабеу".

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