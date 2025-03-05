Реал Мадрид может расширить Бернабеу ради финала ЧМ-2030

"Сантьяго Бернабеу". Фото: Reuters

"Реал" Мадрид может снова взяться за модернизацию стадиона "Сантьяго Бернабеу". Это при том, что на стадионе несколько лет назад только завершилась масштабная реконструкция, стоимостью 1,5 млрд фунтов стерлингов.

Причиной реконструкции арены станет подготовка к проведению финала чемпионата мира-2030, сообщил портал FourFourTwo.

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Что за реконструкция ждет Бернабеу

По информации источника, обновленный "Бернабеу" получил вместимость около 85 тысяч зрителей, тогда как для финала чемпионатов мира требуют арены на 90 тысяч мест.

В виду вместимости "Бернабеу" вопрос проведения финала ЧМ-2030 на нем стоит под вопросом. В Испании на момент проведения турнира будет реконструирован "Ноу Камп" в Барселоне на 100 тысяч зрителей.

Также будет готов Олимпийский стадион в Барселоне. Однако, это будет тяжелый удар по испанским властям, если финал пройдет не в столице, а в Каталонии, которая время от времени хочет получить независимость.

Интересно, что финалы последних чемпионатов мира проходили на стадионах с более 88 тысячами мест.

Сейчас Испанская федерация футбола рассматривает альтернативные варианты, но "Реал" готов увеличить вместимость "Бернабеу".

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