Після скандалу з Динамо УАФ поставила ультиматум Минаю — клуб під загрозою
Ймовірно, ужгородському "Минаю" все ж таки доведеться обладнати свої футбольні стадіони штучним освітленням. Цього вимагає УАФ.
Інформацію про ультиматум опублікував канал "УПЛ жива".
Раніше стався скандал під час матчу 15-туру між "Минаєм" та "Динамо". Після хвилині зіграної гри почалася повітряна тривога й команди пішли у сховище, де перебували до 14:47. Можливості дограти гру не було через короткий день та відсутність штучного освітлення на стадіоні.
Рішення УАФ щодо стадіону "Минай"
Українська асоціація футболу вимагає від "Минаю" обладнати штучним освітленням стадіон "Авангард" в Ужгороді та "Минай Арену".
Штучне освітлення зобов’язали зробити до 1 лютого 2024 року.
Якщо "Минай" не оснастить арени штучним світлом, то їм заборонять проводити матчі другої частини сезону УПЛ.
Раніше УАФ акредитувала ці два стадіони на сезон 2023/2024 рр. Саме тому "Минаю" не загрожує технічна поразка за зірваний матч з "Динамо".
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