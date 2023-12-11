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Після скандалу з Динамо УАФ поставила ультиматум Минаю — клуб під загрозою

11 грудня 2023 12:43
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Агабекян Карен
редактор
Після скандалу з Динамо УАФ поставила ультиматум Минаю — клуб під загрозою
Стадіон "Минай Арена". Фото: "Динамо"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Ймовірно, ужгородському "Минаю" все ж таки доведеться обладнати свої футбольні стадіони штучним освітленням. Цього вимагає УАФ.

Інформацію про ультиматум опублікував канал "УПЛ жива".

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Раніше стався скандал під час матчу 15-туру між "Минаєм" та "Динамо". Після хвилині зіграної гри почалася повітряна тривога й команди пішли у сховище, де перебували до 14:47. Можливості дограти гру не було через короткий день та відсутність штучного освітлення на стадіоні.

УАФ
Документ від УАФ. Фото: "УПЛ жива"

Рішення УАФ щодо стадіону "Минай"

Українська асоціація футболу вимагає від "Минаю" обладнати штучним освітленням стадіон "Авангард" в Ужгороді та "Минай Арену".

Штучне освітлення зобов’язали зробити до 1 лютого 2024 року.

Якщо "Минай" не оснастить арени штучним світлом, то їм заборонять проводити матчі другої частини сезону УПЛ.

Раніше УАФ акредитувала ці два стадіони на сезон 2023/2024 рр. Саме тому "Минаю" не загрожує технічна поразка за зірваний матч з "Динамо".

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