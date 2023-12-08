Суркіс розповів, чи наполягатиме на зарахуванні поразки супернику Динамо в УПЛ

Ігор Суркіс на парковці перед стадіоном "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував ситуацію із перенесенням матчу проти "Минаю". Він розповів, чи добиватиметься дискваліфікації суперника.

"Динамо" хоче провести це протистояння у Києві, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Динамоманію".

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У рамках української Прем'єр-ліги третього грудня "Динамо" мало зіграти на виїзді проти "Минаю". Матч було перервано невдовзі після стартового свистка через повітряну атаку. Вона затягнулася, і головний арбітр був змушений перенести ігри, оскільки стадіон "Минаю" не має щогли штучного освітлення.

Підопічні Шовковського під час матчу Фото: пресслужба "Динамо"

Що буде з матчем "Минай" — "Динамо"

У київському клубі не хочуть знову їхати до закарпатського регіону на гру з цим суперником. Президент столичного клубу Ігор Суркіс вважає, що міг би просити Українську футбольну асоціацію та УПЛ зарахувати "Минаю" технічну поразку, але не хоче цього робити.

"Ми витратили великі кошти, дві доби там були. Немає освітлення — це смішно. Ми граємо в УПЛ, хочемо грати в Європі, а немає освітлення. Тому якщо вони хочуть, то нехай приїдуть до нас, ми всі підготуємо і гратимемо у Києві", — заявив Ігор Суркіс.

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