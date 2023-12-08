Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Суркіс розповів, чи наполягатиме на зарахуванні поразки супернику Динамо в УПЛ arrow

Суркіс розповів, чи наполягатиме на зарахуванні поразки супернику Динамо в УПЛ

8 грудня 2023 14:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Суркіс розповів, чи наполягатиме на зарахуванні поразки супернику Динамо в УПЛ
Ігор Суркіс на парковці перед стадіоном "Динамо". Фото: пресслужба клубу
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував ситуацію із перенесенням матчу проти "Минаю". Він розповів, чи добиватиметься дискваліфікації суперника.

"Динамо" хоче провести це протистояння у Києві, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Динамоманію".

Читайте також:

У рамках української Прем'єр-ліги третього грудня "Динамо" мало зіграти на виїзді проти "Минаю". Матч було перервано невдовзі після стартового свистка через повітряну атаку. Вона затягнулася, і головний арбітр був змушений перенести ігри, оскільки стадіон "Минаю" не має щогли штучного освітлення.

Динамо Київ
Підопічні Шовковського під час матчу Фото: пресслужба "Динамо"

Що буде з матчем "Минай" — "Динамо"

У київському клубі не хочуть знову їхати до закарпатського регіону на гру з цим суперником. Президент столичного клубу Ігор Суркіс вважає, що міг би просити Українську футбольну асоціацію та УПЛ зарахувати "Минаю" технічну поразку, але не хоче цього робити.

"Ми витратили великі кошти, дві доби там були. Немає освітлення — це смішно. Ми граємо в УПЛ, хочемо грати в Європі, а немає освітлення. Тому якщо вони хочуть, то нехай приїдуть до нас, ми всі підготуємо і гратимемо у Києві", — заявив Ігор Суркіс.

Нагадаємо, Забарний може перейти до італійського топклубу — відома умова. 

Суркіс назвав головне досягнення Шовковського на чолі "Динамо". 

Мілевський кинув пити, схуд і працюватиме у відомому клубі. 

Трубін отримає пропозицію від одного з найкращих клубів Європи. 

Шовковський назвав майбутніх лідерів київського "Динамо". 

"Динамо" може очолити відомий український тренер

Лідер "Динамо" переходить до ЛНЗ — про кого йдеться.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому - 80x80

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Актуальне по темі