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Суркис рассказал, будет ли настаивать на зачислении поражения сопернику Динамо в УПЛ

8 декабря 2023 14:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Суркис рассказал, будет ли настаивать на зачислении поражения сопернику Динамо в УПЛ
Игорь Суркис на парковке перед стадионом "Динамо". Фото: пресс-служба клуба
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал ситуацию с переносом матча против "Миная". Он рассказал, будет ли добиваться дисквалификации соперника. 

"Динамо" хочет провести это противостояние в Киеве, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Динамоманию". 

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В рамках украинской Премьер-лиги третьего декабря "Динамо" должно было сыграть на выезде против "Миная". Матч был прерван вскоре после стартового свистка из-за воздушной атаки. Она затянулась, и главный арбитр был вынужден перенести игры, поскольку стадион "Миная" не имеет мачт искусственного освещения. 

Динамо Киев
Подопечные Шовковского во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что будет с матчем "Минай" — "Динамо" 

В киевском клубе не хотят снова ехать в закарпатский регион на игру с этим соперником. Президент столичного клуба Игорь Суркис считает, что мог бы просить Украинскую футбольную ассоциацию и УПЛ засчитать "Минаю" техническое поражение, но не хочет этого делать.

"Мы потратили большие средства, двое суток там были. Нет освещения — это смешно. Мы играем в УПЛ, хотим играть в Европе, а нет освещения. Поэтому если они хотят, то пусть приедут к нам, мы все подготовим и будем играть в Киеве", — заявил Игорь Суркис. 

Напомним, Забарный может перейти в итальянский топ-клуб — известно условие.

Суркис назвал главное достижение Шовковского во главе "Динамо". 

Милевский бросил пить, похудел и будет работать в известном клубе. 

Трубин получит предложение от одного из лучших клубов Европы. 

Шовковский назвал будущих лидеров киевского "Динамо". 

Лидер "Динамо" переходит в ЛНЗ — о ком речь.

"Динамо" может возглавить известный украинский тренер.

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