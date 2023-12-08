Суркис рассказал, будет ли настаивать на зачислении поражения сопернику Динамо в УПЛ

Игорь Суркис на парковке перед стадионом "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал ситуацию с переносом матча против "Миная". Он рассказал, будет ли добиваться дисквалификации соперника.

"Динамо" хочет провести это противостояние в Киеве, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Динамоманию".

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В рамках украинской Премьер-лиги третьего декабря "Динамо" должно было сыграть на выезде против "Миная". Матч был прерван вскоре после стартового свистка из-за воздушной атаки. Она затянулась, и главный арбитр был вынужден перенести игры, поскольку стадион "Миная" не имеет мачт искусственного освещения.

Подопечные Шовковского во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что будет с матчем "Минай" — "Динамо"

В киевском клубе не хотят снова ехать в закарпатский регион на игру с этим соперником. Президент столичного клуба Игорь Суркис считает, что мог бы просить Украинскую футбольную ассоциацию и УПЛ засчитать "Минаю" техническое поражение, но не хочет этого делать.

"Мы потратили большие средства, двое суток там были. Нет освещения — это смешно. Мы играем в УПЛ, хотим играть в Европе, а нет освещения. Поэтому если они хотят, то пусть приедут к нам, мы все подготовим и будем играть в Киеве", — заявил Игорь Суркис.

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