После скандала с Динамо УАФ поставила ультиматум Минаю – клуб под угрозой
Вероятно, ужгородскому "Минаю" все же придется оборудовать свои футбольные стадионы искусственным освещением. Этого требует УАФ.
Информацию об ультиматуме опубликовал канал "УПЛ жива".
Ранее произошел скандал во время матча 15-тура между "Минаем" и "Динамо". После минуты сыгранной игры началась воздушная тревога, и команды ушли в убежище, где находились до 14:47. Возможности доиграть игру не было из-за короткого дня и отсутствия искусственного освещения на стадионе.
Решение УАФ по стадиону "Минай"
Украинская ассоциация футбола требует от "Миная" оборудовать искусственным освещением стадион "Авангард" в Ужгороде и "Минай Арену".
Искусственное освещение обязали сделать до 1 февраля 2024 года.
Если "Минай" не оснастит арены искусственным светом, то им запретят проводить матчи второй части сезона УПЛ.
Ранее УАФ аккредитовала эти два стадиона на сезон 2023/2024 гг. Именно поэтому "Минаю" не грозит техническое поражение за сорванный матч с "Динамо".
Напомним, Украинский клуб предложил солидную сумму за Пихаленка.
"Динамо" готовит трансфер звезды "Днепра-1".
Гвардиола назвал "Жирону" первой командой Каталонии.
Андрей Лунин провел классный матч с "Бетисом", но в следующей игре сыграет Кепа.
Читайте Новини.LIVE!