После скандала с Динамо УАФ поставила ультиматум Минаю – клуб под угрозой

Стадион "Минай Арена". Фото: "Динамо"

Вероятно, ужгородскому "Минаю" все же придется оборудовать свои футбольные стадионы искусственным освещением. Этого требует УАФ.

Информацию об ультиматуме опубликовал канал "УПЛ жива".

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Ранее произошел скандал во время матча 15-тура между "Минаем" и "Динамо". После минуты сыгранной игры началась воздушная тревога, и команды ушли в убежище, где находились до 14:47. Возможности доиграть игру не было из-за короткого дня и отсутствия искусственного освещения на стадионе.

Документ от УАФ. Фото: "УПЛ жива"

Решение УАФ по стадиону "Минай"

Украинская ассоциация футбола требует от "Миная" оборудовать искусственным освещением стадион "Авангард" в Ужгороде и "Минай Арену".

Искусственное освещение обязали сделать до 1 февраля 2024 года.

Если "Минай" не оснастит арены искусственным светом, то им запретят проводить матчи второй части сезона УПЛ.

Ранее УАФ аккредитовала эти два стадиона на сезон 2023/2024 гг. Именно поэтому "Минаю" не грозит техническое поражение за сорванный матч с "Динамо".

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