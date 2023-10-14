Північна Македонія діє на контратаках: Миколенко розповів про тактику суперника

Віталій Миколенко. Фото: УАФ

Захисник національної збірної України Віталій Миколенко дав інтерв’ю перед матчем відбіркового етапу на Євро-2024 між збірними України та Північної Македонії. Футболіст розповів про тактику суперника.

Коментар гравця “Евертона” в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

"У них дуже хороша лінія атаки, вони добре діють на контратаках. Думаю, вони намагатимуться грати в ту саму гру, що була в Скоп’є. Наступний матч — найважливіший. Якщо ми не братимемо три очки в кожному поєдинку, то нам буде важко", — сказав Миколенко

З Мудриком все добре

Журналісти запитали про те, що Віталій вже майже рік грає разом із Михайлом Мудриком. На питання, наскільки комфортно на лівому фланзі з новим партнером, він відповів категорично.

"Якщо ми майже рік граємо разом, то це вже не новий партнер. Стараємося налагодити взаємозв’язки. Із кожним збором у нас усе краще виходить на полі й поза ним. Усе добре", — додав він.

Нагадаємо, що матч відбору Євро-2024 між збірними України та Північної Македонії відбудеться 14 жовтня в Празі. Початок — о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, Мудрик перейде до іншої ліги: "Челсі" ухвалив рішення.

"Ліверпуль" знайшов заміну Клоппу: "Енфілд" чекає на повернення легенди.

Зідан визначився з новим клубом: француз повернеться до тренерської діяльності.

Україна — Північна Македонія: анонс матчу та прогнози букмекерів.