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Північна Македонія діє на контратаках: Миколенко розповів про тактику суперника

14 жовтня 2023 11:00
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Північна Македонія діє на контратаках: Миколенко розповів про тактику суперника
Віталій Миколенко. Фото: УАФ
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Захисник національної збірної України Віталій Миколенко дав інтерв’ю перед матчем відбіркового етапу на Євро-2024 між збірними України та Північної Македонії. Футболіст розповів про тактику суперника.

Коментар гравця “Евертона” в матеріалі Новини.LIVE.

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"У них дуже хороша лінія атаки, вони добре діють на контратаках. Думаю, вони намагатимуться грати в ту саму гру, що була в Скоп’є. Наступний матч — найважливіший. Якщо ми не братимемо три очки в кожному поєдинку, то нам буде важко", — сказав Миколенко

З Мудриком все добре

Журналісти запитали про те, що Віталій вже майже рік грає разом із Михайлом Мудриком. На питання, наскільки комфортно на лівому фланзі з новим партнером, він відповів категорично.

"Якщо ми майже рік граємо разом, то це вже не новий партнер. Стараємося налагодити взаємозв’язки. Із кожним збором у нас усе краще виходить на полі й поза ним. Усе добре", — додав він.

Нагадаємо, що матч відбору Євро-2024 між збірними України та Північної Македонії відбудеться 14 жовтня в Празі. Початок — о 16:00 за київським часом.

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