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Северная Македония действует на контратаках: Миколенко рассказал о тактике соперника

14 октября 2023 11:00
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Северная Македония действует на контратаках: Миколенко рассказал о тактике соперника
Виталий Миколенко. Фото: УАФ
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Защитник национальной сборной Украины Виталий Миколенко дал интервью перед матчем отборочного этапа на Евро-2024 между сборными Украины и Северной Македонии. Футболист рассказал о тактике соперника.

Комментарий игрока "Эвертона" в материале Новини.LIVE.

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"У них очень хорошая линия атаки, они хорошо действуют на контратаках. Думаю, они будут пытаться играть в ту же игру, что была в Скопье. Следующий матч — самый важный. Если мы не будем брать три очка в каждом поединке, то нам будет тяжело", — сказал Миколенко.

С Мудриком все хорошо

Журналисты спросили о том, что Виталий уже почти год играет вместе с Михаилом Мудриком. На вопрос, насколько комфортно на левом фланге с новым партнером, он ответил категорически.

"Если мы почти год играем вместе, то это уже не новый партнер. Стараемся наладить взаимосвязи. С каждым сбором у нас все лучше выходит на поле и вне его. Все хорошо", — добавил он.

Напомним, матч отбора Евро-2024 между сборными Украины и Северной Македонии состоится 14 октября в Праге. Начало в 16:00 по киевскому времени.

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