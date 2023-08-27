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Почався бій Усік — Дюбуа

27 серпня 2023 00:47
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Агабекян Карен
редактор
Почався бій Усік — Дюбуа
Усик — Дюбуа. Фото: скріншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У польському Вроцлаві в ці хвилини проходить поєдинок між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF у надважкій вазі Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа. Для українця це другий захист титулів у хевівейті.

Поєдинок уже розпочався, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що Усик має в рекорді 20 перемог, 13 дострокових, і жодної поразки. Дюбуа має 19 виграних боїв, 18 нокаутами, і єдиний бій він програв Джо Джойсу.

Розпочався перший раунд

У Польщі розпочався перший раунд поєдинку Усик — Дюбуа. На рингу пролунали гімни країн, і боксери розпочали бій.

Вусик - Дюбуа. Фото: скріншот

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