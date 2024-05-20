Почеттіно пояснив, чи залишиться у клубі — що чекає на Челсі

Головний тренер Маурісіо Почеттіно. Фото: Сhelsea.fc

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно прокоментував чутки з приводу свого майбутнього в лондонському клубі. Остаточного рішення, чи залишитися він на посаді головного тренера, ще немає.

Про це стало відомо з його заяви, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Заява Маурісіо Почеттіно

Тренер лондонського клубу заявив, що не впевнений, чи відбудеться запланована зустріч з керівництвом.

"У п'ятницю ввечері Тодд запросив мене на вечерю, і це була приємна спільна вечеря. Мені невідомо про чутки. Мої колеги завтра відлітають у відпустку. Я залишусь у Лондоні на кілька днів. Мій телефон буде увімкнений," — сказав Почеттіно.

Крім цього, журналіст видання The Telegraph прокоментував приватну зустріч Почеттіно та співласника клубу Тодда Боелі. За його словами, поки невідомо, чи це була їхня остання зустріч у такому форматі.

"Тодд Боелі запросив Маурісіо Почеттіно на вечерю напередодні останнього матчу "Челсі" в сезоні. Час покаже, чи це була остання вечеря аргентинця. У повідомленні від Тодда Боелі та співвласників Clearlake Capital, надрукованому в програмі до останнього матчу сезону, Маурісіо Почеттіно взагалі не згадувався. Все стане ясно найближчими днями", — йдеться у заяві журналіста.

Відомо, що контракт Маурісіо Почеттіно із "Челсі" чинний до літа 2025 року. Керівництво клубу вже проводило попередні переговори із ймовірними кандидатами на цю посаду. Основним фаворитом на заміну Почеттіно вважається Зінедін Зідан.

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