Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Почеттіно пояснив, чи залишиться у клубі — що чекає на Челсі arrow

Почеттіно пояснив, чи залишиться у клубі — що чекає на Челсі

20 травня 2024 14:55
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Почеттіно пояснив, чи залишиться у клубі — що чекає на Челсі
Головний тренер Маурісіо Почеттіно. Фото: Сhelsea.fc
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно прокоментував чутки з приводу свого майбутнього в лондонському клубі. Остаточного рішення, чи залишитися він на посаді головного тренера, ще немає. 

Про це стало відомо з його заяви, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Заява Маурісіо Почеттіно

Тренер лондонського клубу заявив, що не впевнений, чи відбудеться запланована зустріч з керівництвом. 

"У п'ятницю ввечері Тодд запросив мене на вечерю, і це була приємна спільна вечеря. Мені невідомо про чутки. Мої колеги завтра відлітають у відпустку. Я залишусь у Лондоні на кілька днів. Мій телефон буде увімкнений," сказав Почеттіно. 

Крім цього, журналіст видання The Telegraph прокоментував приватну зустріч Почеттіно та співласника клубу Тодда Боелі. За його словами, поки невідомо, чи це була їхня остання зустріч у такому форматі. 

"Тодд Боелі запросив Маурісіо Почеттіно на вечерю напередодні останнього матчу "Челсі" в сезоні. Час покаже, чи це була остання вечеря аргентинця. У повідомленні від Тодда Боелі та співвласників Clearlake Capital, надрукованому в програмі до останнього матчу сезону, Маурісіо Почеттіно взагалі не згадувався. Все стане ясно найближчими днями", — йдеться у заяві журналіста. 

Відомо, що контракт Маурісіо Почеттіно із "Челсі" чинний до літа 2025 року. Керівництво клубу вже проводило попередні переговори із ймовірними кандидатами на цю посаду. Основним фаворитом на заміну Почеттіно вважається Зінедін Зідан. 

Нагадаємо, "Динамо" влітку продасть Шапаренка — де гратиме Микола.

У "Жироні" розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера.

Лунін стане гравцем відомого клубу — "Реал" не зможе втримати українця.

Шовковський кардинально змінить склад "Динамо" — що відомо. 

футбол
Челсі
Маурісіо Почеттіно
тренер

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина

07:36 Навіщо приходити голяка — експерти розкритикували головний тренд Met Gala 2024