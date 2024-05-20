Почеттино объяснил, останется ли в клубе — что ждет Челси

Главный тренер Маурисио Почеттино. Фото: Сhelsea.fc

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино прокомментировал слухи по поводу своего будущего в лондонском клубе. Окончательного решения, остаться ли он в должности главного тренера, еще нет.

Об этом стало известно по его заявлению, сообщает портал Новини.LIVE.

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Тренер лондонского клуба заявил, что не уверен, состоится ли запланированная встреча с руководством.

"В пятницу вечером Тодд пригласил меня на ужин, и это был приятный совместный ужин. Мне неизвестно о слухах. Мои коллеги завтра улетают в отпуск. Я останусь в Лондоне на несколько дней. Мой телефон будет включен," — сказал Почеттино.

Кроме того, журналист издания The Telegraph прокомментировал частную встречу Почеттино и совладельца клуба Тодда Боэли. По его словам, пока неизвестно, была ли это их последняя встреча в таком формате.

"Тодд Боэли пригласил Маурисио Почеттино на ужин накануне последнего матча "Челси" в сезоне. Время покажет, был ли это последний ужин аргентинца. В сообщении от Тодда Боэли и совладельцев Clearlake Capital, напечатанном в программе до последнего матча сезона, о Почеттино не ишлось. Все станет ясно в ближайшие дни", — говорится в заявлении журналиста.

Известно, что контракт Маурисио Почеттино с "Челси" действует до лета 2025 года. Руководство клуба уже проводило предварительные переговоры с вероятными кандидатами на этот пост. Основным фаворитом взамен Почеттино считается Зинедин Зидан.

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