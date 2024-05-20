Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Почеттино объяснил, останется ли в клубе — что ждет Челси arrow

Почеттино объяснил, останется ли в клубе — что ждет Челси

20 мая 2024 14:55
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Почеттино объяснил, останется ли в клубе — что ждет Челси
Главный тренер Маурисио Почеттино. Фото: Сhelsea.fc
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино прокомментировал слухи по поводу своего будущего в лондонском клубе. Окончательного решения, остаться ли он в должности главного тренера, еще нет.

Об этом стало известно по его заявлению, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Заявление Маурисио Почеттино

Тренер лондонского клуба заявил, что не уверен, состоится ли запланированная встреча с руководством.

"В пятницу вечером Тодд пригласил меня на ужин, и это был приятный совместный ужин. Мне неизвестно о слухах. Мои коллеги завтра улетают в отпуск. Я останусь в Лондоне на несколько дней. Мой телефон будет включен," — сказал Почеттино.

Кроме того, журналист издания The Telegraph прокомментировал частную встречу Почеттино и совладельца клуба Тодда Боэли. По его словам, пока неизвестно, была ли это их последняя встреча в таком формате.

"Тодд Боэли пригласил Маурисио Почеттино на ужин накануне последнего матча "Челси" в сезоне. Время покажет, был ли это последний ужин аргентинца. В сообщении от Тодда Боэли и совладельцев Clearlake Capital, напечатанном в программе до последнего матча сезона, о Почеттино не ишлось. Все станет ясно в ближайшие дни", — говорится в заявлении журналиста.

Известно, что контракт Маурисио Почеттино с "Челси" действует до лета 2025 года. Руководство клуба уже проводило предварительные переговоры с вероятными кандидатами на этот пост. Основным фаворитом взамен Почеттино считается Зинедин Зидан.

Напомним, "Динамо" летом продаст Шапаренко — где будет играть Николай.

В "Жироне" разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера.

Лунин станет игроком известного клуба — "Реал" не сможет удержать украинца.

Шовковский кардинально изменит состав "Динамо" — что известно.

футбол
Челси
Маурисио Почеттино
тренер

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина

07:36 Зачем приходить голышом — эксперты раскритиковали главный тренд Met Gala 2024