Почеттіно пояснив, чому Мудрик не вийшов на поле у матчі з "Бернлі"

Михайло Мудрик перед матчем із "Бернлі". Фото: REUTERS/Scott Heppell

Наставник "Челсі" Маурісіо Почеттіно розповів, чому Михайло Мудрик не вийшов на поле з перших хвилин на матч восьмого туру Прем'єр-ліги. Українець залишився у запасі "синіх".

Мудрик лише недавно відновився після травми, нагадує офіційний сайт "Челсі".

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У попередньому матчі "Челсі" Михайло Мудрик провів на полі 45 хвилин. Українець забив свій перший гол за "синіх" та допоміг команді обіграти "Фулгем" з рахунком 2:0, але не зумів закінчити зустріч на полі. Він попросив заміну.

Маурісіо Почеттіно спостерігає за грою "Челсі". Фото: REUTERS/Scott Heppell

Стан здоров'я Мудрика

Медичне обстеження продемонструвало, що вінгер "Челсі" травмував чотириголовий м'яз стегна. За словами Почеттіно, Мудрик уже встиг відновитись. Проте тренерський штаб лондонців вирішив не ризикувати здоров'ям українського футболіста. Михайло розпочав поєдинок проти "Бернлі" на лаві запасних.

При цьому "Челсі" не змінив тактики порівняно з минулим матчем. У стрій повернувся Рахім Стерлінг, який і з'явився на полі з перших хвилин. Англієць є прямим конкурентом Мудрика за місце в основному складі "синіх".

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