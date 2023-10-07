Почеттино объяснил, почему Мудрик не вышел на поле в матче с "Бернли"

Михаил Мудрик перед матчем с "Бернли". Фото: REUTERS/Scott Heppell

Наставник "Челси" Маурисио Почеттино рассказал, почему Михаил Мудрик не вышел на поле с первых минут на матч восьмого тура Премьер-лиги. Украинец остался в запасе "синих".

Мудрик только недавно восстановился после травмы, напоминает официальный сайт "Челси".

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В предыдущем матче "Челси" Михаил Мудрик провел на поле 45 минут. Украинец забил свой первый гол за "синих" и помог команде обыграть "Фулхэм" со счетом 2:0, но не сумел закончить встречу на поле. Он попросил замену.

Маурисио Почеттино наблюдает за игрой "Челси". Фото: REUTERS/Scott Heppell

Состояние здоровья Мудрика

Медицинское обследование продемонстрировало, что вингер "Челси" травмировал четырехглавую мышцу бедра. По словам Почеттино, Мудрик уже успел восстановиться. Однако тренерский штаб лондонцев решил не рисковать здоровьем украинского футболиста. Михаил начал поединок против "Бернли" на скамейке запасных.

При этом "Челси" не изменил тактику по сравнению с прошлым матчем. В строй вернулся Рахим Стерлинг, который и появился на поле с первых минут. Англичанин является прямым конкурентом Мудрика за место в основном составе "синих".

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