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Почеттіно прокоментував перемогу Челсі та гру Мудрика

12 березня 2024 11:20
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Почеттіно прокоментував перемогу Челсі та гру Мудрика
Михайло Мудрик забиває гол "Ньюкаслу". Фото: Reuters/Matthew Childs
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно поділився думкою про перемогу своєї команди над "Ньюкаслом". Вирішальний гол у матчі забив Михайло Мудрик.

Наставник "синіх" задоволений ставленням українця до справи, повідомляє ВВС.

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У заключному матчі 28-го туру англійської Прем'єр-ліги "Челсі" обіграв вдома "Ньюкасл" з рахунком 3:2. Вирішальний гол у середині другого тайму забив Михайло Мудрик, котрий незадовго до цього вийшов на заміну.

Маурісіо Почеттіно
Маурісіо Почеттіно під час матчу. Фото: Reuters/Matthew Childs

Тренер "Челсі" похвалив Мудрика

Маурісіо Почеттіно задоволений перемогою своєї команди, але тренер назвав гру "Челсі" не ідеальною. На думку наставника, "синім" необхідно більш сконцентровано діяти в обороні. У трьох останніх матчах лондонці пропускали по два голи.

Почеттіно заявив, що задоволений грою Мудрика та інших футболістів. Тренер зазначив, що його підопічні ретельно готувалися до матчу, вивчили манеру гри "Ньюкасла" і вийшли на поле із сильним бажанням досягти успіху.

"Мудрику та іншим атакувальним гравцям необхідно відчувати впевненість, а для цього необхідно перемагати. Вони повинні пам'ятати, що ми можемо вигравати матчі, а самі вони здатні забивати та вести партнерів по команді за собою", — розповів Маурісіо Почеттіно.

Свій наступний матч "Челсі" зіграє у неділю, 17 березня. Суперником "синіх" з чвертьфіналу Кубка Англії стане "Лестер".

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Мудрик забив "Ньюкаслу" — як уболівальники "Челсі" відреагували на гол українця.

спорт
футбол
Михайло Мудрик
Челсі
Маурісіо Почеттіно

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