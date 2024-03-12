Почеттіно прокоментував перемогу Челсі та гру Мудрика
Головний тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно поділився думкою про перемогу своєї команди над "Ньюкаслом". Вирішальний гол у матчі забив Михайло Мудрик.
Наставник "синіх" задоволений ставленням українця до справи, повідомляє ВВС.
У заключному матчі 28-го туру англійської Прем'єр-ліги "Челсі" обіграв вдома "Ньюкасл" з рахунком 3:2. Вирішальний гол у середині другого тайму забив Михайло Мудрик, котрий незадовго до цього вийшов на заміну.
Тренер "Челсі" похвалив Мудрика
Маурісіо Почеттіно задоволений перемогою своєї команди, але тренер назвав гру "Челсі" не ідеальною. На думку наставника, "синім" необхідно більш сконцентровано діяти в обороні. У трьох останніх матчах лондонці пропускали по два голи.
Почеттіно заявив, що задоволений грою Мудрика та інших футболістів. Тренер зазначив, що його підопічні ретельно готувалися до матчу, вивчили манеру гри "Ньюкасла" і вийшли на поле із сильним бажанням досягти успіху.
"Мудрику та іншим атакувальним гравцям необхідно відчувати впевненість, а для цього необхідно перемагати. Вони повинні пам'ятати, що ми можемо вигравати матчі, а самі вони здатні забивати та вести партнерів по команді за собою", — розповів Маурісіо Почеттіно.
Свій наступний матч "Челсі" зіграє у неділю, 17 березня. Суперником "синіх" з чвертьфіналу Кубка Англії стане "Лестер".
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