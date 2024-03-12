Почеттино прокомментировал победу Челси и игру Мудрика
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино поделился мнением о победе своей команде над "Ньюкаслом". Решающий гол в матче забил Михаил Мудрик.
Наставник "синих" доволен отношение украинца к делу, сообщает BBC.
В заключительном матче 28 тура английской Премьер-лиги "Челси" обыграл дома "Ньюкасл" со счетом 3:2. Решающий гол в середине второго тайма забил Михаил Мудрик, который незадолго до этого вышел на замену.
Тренер "Челси" похвалил Мудрика
Маурисио Почеттино доволен победой своей команды, но тренер назвал игру "Челси" не идеальной. По мнению наставника, "синим" необходимо более сконцентрировано действовать в обороне. В трех последних матчах лондонцы пропускали по два гола.
Почеттино заявил, что доволен игрой Мудрика и остальных футболистов. Тренер отметил, что его подопечные тщательно готовились к матчу, изучили манеру игры "Ньюкасла" и вышли на поле с сильным желанием добиться успеха.
"Мудрику и другим атакующим игрокам необходимо чувствовать уверенность, а для этого необходимо побеждать. Они должны помнить, что мы в состоянии выигрывать матчи, а сами они способны забивать и вести партнеров по команде за собой", — рассказал Маурисио Почеттино.
Свой следующий матч "Челси" сыграет в воскресенье, 17 марта. Соперником "синих" по четвертьфиналу Кубка Англии станет "Лестер".
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