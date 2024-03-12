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Почеттино прокомментировал победу Челси и игру Мудрика

12 марта 2024 11:20
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Почеттино прокомментировал победу Челси и игру Мудрика
Михаил Мудрик забивает гол "Ньюкаслу". Фото: Reuters/Matthew Childs
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино поделился мнением о победе своей команде над "Ньюкаслом". Решающий гол в матче забил Михаил Мудрик

Наставник "синих" доволен отношение украинца к делу, сообщает BBC

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В заключительном матче 28 тура английской Премьер-лиги "Челси" обыграл дома "Ньюкасл" со счетом 3:2. Решающий гол в середине второго тайма забил Михаил Мудрик, который незадолго до этого вышел на замену. 

Маурисио Почеттино
Маурисио Почеттино во время матча. Фото: Reuters/Matthew Childs 

Тренер "Челси" похвалил Мудрика

Маурисио Почеттино доволен победой своей команды, но тренер назвал игру "Челси" не идеальной. По мнению наставника, "синим" необходимо более сконцентрировано действовать в обороне. В трех последних матчах лондонцы пропускали по два гола. 

Почеттино заявил, что доволен игрой Мудрика и остальных футболистов. Тренер отметил, что его подопечные тщательно готовились к матчу, изучили манеру игры "Ньюкасла" и вышли на поле с сильным желанием добиться успеха. 

"Мудрику и другим атакующим игрокам необходимо чувствовать уверенность, а для этого необходимо побеждать. Они должны помнить, что мы в состоянии выигрывать матчи, а сами они способны забивать и вести партнеров по команде за собой", — рассказал Маурисио Почеттино. 

Свой следующий матч "Челси" сыграет в воскресенье, 17 марта. Соперником "синих" по четвертьфиналу Кубка Англии станет "Лестер". 

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Мудрик забил "Ньюкаслу" — как болельщики "Челси" отреагировали на гол украинца.

спорт
футбол
Михаил Мудрик
Челси
Маурисио Почеттино

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