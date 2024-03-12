Почеттино прокомментировал победу Челси и игру Мудрика

Михаил Мудрик забивает гол "Ньюкаслу". Фото: Reuters/Matthew Childs

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино поделился мнением о победе своей команде над "Ньюкаслом". Решающий гол в матче забил Михаил Мудрик.

Наставник "синих" доволен отношение украинца к делу, сообщает BBC.

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В заключительном матче 28 тура английской Премьер-лиги "Челси" обыграл дома "Ньюкасл" со счетом 3:2. Решающий гол в середине второго тайма забил Михаил Мудрик, который незадолго до этого вышел на замену.

Маурисио Почеттино во время матча. Фото: Reuters/Matthew Childs

Тренер "Челси" похвалил Мудрика

Маурисио Почеттино доволен победой своей команды, но тренер назвал игру "Челси" не идеальной. По мнению наставника, "синим" необходимо более сконцентрировано действовать в обороне. В трех последних матчах лондонцы пропускали по два гола.

Почеттино заявил, что доволен игрой Мудрика и остальных футболистов. Тренер отметил, что его подопечные тщательно готовились к матчу, изучили манеру игры "Ньюкасла" и вышли на поле с сильным желанием добиться успеха.

"Мудрику и другим атакующим игрокам необходимо чувствовать уверенность, а для этого необходимо побеждать. Они должны помнить, что мы в состоянии выигрывать матчи, а сами они способны забивать и вести партнеров по команде за собой", — рассказал Маурисио Почеттино.

Свой следующий матч "Челси" сыграет в воскресенье, 17 марта. Соперником "синих" по четвертьфиналу Кубка Англии станет "Лестер".

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