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Погані новини для Грузії — Довбик повернувся до тренувань

14 листопада 2024 20:23
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Артем Довбик відновився після травми та повернувся до збірної України
Артем Довбик. Фото: УАФ
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

До збірної України з футболу надійшло поповнення. Після пошкодження знову зможе тренуватись у загальній групі Артем Довбик.

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

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За інформацією УАФ, Довбик повернувся до спільної групи і тепер разом з усіма готується до наступного матчу.

Раніше Довбик із пошкодженням приїхав до розташування збірної України. Футболіст отримав пошкодження у матчі чемпіонату Італії.

Очікувалося, що Довбик може залишити розташування збірної України та повернутися до Італії, але футболіст відновився.

Цього сезону Довбик провів за "Рому" 15 матчів, де забив шість м'ячів і зробив одну гольову передачу.

Нагадаємо, центральний захисник "Борнмута" Ілля Забарний зацікавив топовий клуб із Манчестера.

Раніше стало відомо, де і коли можна подивитися гру національної збірної України проти Грузії.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров змінив заявку команди на матч із Грузією.

Воротар португальської "Бенфіки" та національної збірної Анатолій Трубін може перейти до топового клубу.

УАФ футбол Збірна України з футболу Артем Довбик Ліга Націй

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