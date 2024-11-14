Артем Довбик відновився після травми та повернувся до збірної України

Артем Довбик. Фото: УАФ

До збірної України з футболу надійшло поповнення. Після пошкодження знову зможе тренуватись у загальній групі Артем Довбик.

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

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За інформацією УАФ, Довбик повернувся до спільної групи і тепер разом з усіма готується до наступного матчу.

Раніше Довбик із пошкодженням приїхав до розташування збірної України. Футболіст отримав пошкодження у матчі чемпіонату Італії.

Очікувалося, що Довбик може залишити розташування збірної України та повернутися до Італії, але футболіст відновився.

Цього сезону Довбик провів за "Рому" 15 матчів, де забив шість м'ячів і зробив одну гольову передачу.

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