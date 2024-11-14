Артем Довбик восстановился после травмы и вернулся в сборную Украины

Плохие новости для Грузии — Довбик вернулся к тренировкам
В сборную Украины по футболу поступило пополнение. После повреждения снова сможет тренироваться в общей группе Артем Довбик.
Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола.
Довбик может сыграть в Лиге Наций
По информации УАФ, Довбик вернулся в общую группу и теперь вместе со всеми готовится к следующему матчу.
Ранее Довбик с повреждением приехал в расположение сборной Украины. Футболист получил повреждение в матче чемпионата Италии.
Ожидалось, что Довбик может покинуть расположение сборной Украины и вернуться в Италию, но футболист восстановился.
В текущем сезоне Довбик провел за "Рому" 15 матчей, где забил шесть мячей и сделал одну голевую передачу.
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