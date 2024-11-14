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Плохие новости для Грузии — Довбик вернулся к тренировкам

14 ноября 2024 20:23
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Артем Довбик восстановился после травмы и вернулся в сборную Украины
Артем Довбик. Фото: УАФ
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В сборную Украины по футболу поступило пополнение. После повреждения снова сможет тренироваться в общей группе Артем Довбик.

Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

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По информации УАФ, Довбик вернулся в общую группу и теперь вместе со всеми готовится к следующему матчу.

Ранее Довбик с повреждением приехал в расположение сборной Украины. Футболист получил повреждение в матче  чемпионата Италии.

Ожидалось, что Довбик может покинуть расположение сборной Украины и вернуться в Италию, но футболист восстановился.

В текущем сезоне Довбик провел за "Рому" 15 матчей, где забил шесть мячей и сделал одну голевую передачу.

Напомним, центральный защитник "Борнмута" Илья Забарный заинтересовам топовый клуб из Манчестера.

Ранее стало известно где и когда можно посмотреть игру национальной сборной Украины против Грузии.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров изменил заявку команды на матч с Грузией. 

Вратарь португальской "Бенфики" и национальной сборной Анатолий Трубин может перейти в топовый клуб.

УАФ футбол Сборная Украины по футболу Артем Довбик Лига Наций

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