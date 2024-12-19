Погба засудили до року тюрми — про що йдеться

Погба отримав тюремне покарання — деталі справи
У Франції завершився суд, пов'язаний із резонансною справою, у якій фігурує відомий футболіст. Вироки вже оголошено.
Матіас Погба, брат відомого футболіста, гравця туринського "Ювентуса" Поля Погба був засуджений до трьох років тюрми, два з яких є умовними, повідомляє L’Équipe.
Мова йдет про "спробу здирництва" та "організоване здирництво". Брат Поля Погба був частиною злочинної групи.
Що відомо про "справу Погба"
Старший брат Поля Погба був засуджений на три роки тюрми, два з яких були умовними. Ту частину покарання, яке залишилось, він буде відбувати під домашнім арештом.
"Справа Погба" розпочалась в ніч з 19 на 20 березня 2022 року. Вона розпочалась з засідки, яку чоловіки в капюшонах влаштували проти Поля Погба в квартирі в Монтеврені.
Погба тримали під дулом пістолета, вимагаючи у нього 13 мільйонів євро.
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