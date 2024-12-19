Погба засудили до року тюрми — про що йдеться

Матіас Погба перед судом. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

У Франції завершився суд, пов'язаний із резонансною справою, у якій фігурує відомий футболіст. Вироки вже оголошено.

Матіас Погба, брат відомого футболіста, гравця туринського "Ювентуса" Поля Погба був засуджений до трьох років тюрми, два з яких є умовними, повідомляє L’Équipe.

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Мова йдет про "спробу здирництва" та "організоване здирництво". Брат Поля Погба був частиною злочинної групи.

Матіас Погба. Фото: REUTERS/Abdul Saboor

Що відомо про "справу Погба"

Старший брат Поля Погба був засуджений на три роки тюрми, два з яких були умовними. Ту частину покарання, яке залишилось, він буде відбувати під домашнім арештом.

"Справа Погба" розпочалась в ніч з 19 на 20 березня 2022 року. Вона розпочалась з засідки, яку чоловіки в капюшонах влаштували проти Поля Погба в квартирі в Монтеврені.

Погба тримали під дулом пістолета, вимагаючи у нього 13 мільйонів євро.

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