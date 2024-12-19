Погба приговорили к году тюрьмы — о чем идет речь

Матиас Погба перед судом Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Во Франции завершился суд, связанный с резонансным делом, в котором фигурирует известный футболист. Приговоры уже объявлены.

Матиас Погба, брат известного футболиста, игрока туринского "Ювентуса" Поля Погба был приговорен к трем годам тюрьмы, два из которых условны, сообщает L'Équipe.

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Речь идет о "попытке вымогательства" и "организованном вымогательстве". Брат Поля Погба являлся частью преступной группы.

Матиас Погба. Фото: REUTERS/Abdul Saboor

Что известно о "деле Погба"

Старший брат Поля Погба был приговорен к трем годам тюрьмы, два из которых были условными. Оставшуюся часть наказания он будет отбывать под домашним арестом.

"Дело Погба" началось в ночь с 19 на 20 марта 2022 года. Она началась с засады, которую мужчины в капюшонах устроили против Поля Погба в квартире в Монтеврене.

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