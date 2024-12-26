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Поєдинок українця визнали найкращим боєм 2024 року

26 грудня 2024 16:39
Олексій Паламарчук - Редактор
Бій українця Богачука визнали найкращим у 2024 році
Українець Сергій Богачук проти американця Вірджила Ортіса. Фото: instagram.com/sbohachuk
Олексій Паламарчук - Редактор

У спорті потихеньку підводять підсумки року, визначаючи найкращих спортсменів та найцікавіші події. Це стосується і боксу.

Бій між українцем Сергієм Богачуком та американцем Вірджилом Ортісом визнаний найкращим боксерським поєдинком 2024 року, повідомляє TSS. ib.tv.

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Це був феєричний поєдинок, у якому українець всіх здивував. У тому числі й Ортіса. 

Що відомо про бій Богачук — Ортіс 

Бій між Сергієм Богачуком та Вірджилом Ортісом відбувся 10 серпня 2024 року у Лас-Вегасі. Шанси Богачука напередодні бою оцінювали мінімально, але він порадував сюпризом.

Українець двічі відправляв Ортіса у нокдаун, проте у підсумку програв рішенням суддів. На двох вони нанесли 1579 ударів. 

Нагадаємо, збірна Росії з футболу анонсувала поєдинки проти команд з Європи. 

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спорт бокс Сергій Богачук українські боксери Вірджіл Ортіс

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