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Поединок украинца признали лучшим боем 2024 года

26 декабря 2024 16:39
Алексей Паламарчук - Редактор
Бой украинца Богачука признали лучшим в 2024 году
Украинец Сергей Богачук против американца Вирджила Ортиса. Фото: instagram.com/sbohachuk
Алексей Паламарчук - Редактор

В спорте потихоньку подводят итоги года, определяя лучших спортсменов и самые интересные события. Это касается и бокса.

Бой между украинцем Сергеем Богачуком и американцем Вирджилом Ортисом признан лучшим боксерским поединком 2024 года, сообщает TSS. ib.tv.

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Это был феерический поединок, в котором украинец всех удивил. В том числе и Ортиса.

Что известно о бое Богачук - Ортис

Бой между Сергеем Богачуком и Вирджилом Ортисом прошел 10 августа 2024 года в Лас-Вегасе. Шансы Богачука в преддверии боя оценивали минимально, но он порадовал сюпризом.

Украинец дважды отправлял Ортиса в нокдаун, однако в итоге проиграл решением судей. На двоих они нанесли 1579 ударов.

Напомним, сборная России по футболу анонсировала поединки против команд из Европы.

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спорт бокс Сергей Богачук украинские боксеры Вирджил Ортис

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15:56 Оккупанты ударили КАБами по Харьковщине — есть жертвы

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

15:37 Самолет Azerbaijan Airlines сбила российская ракета, — Euronews

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