Бой украинца Богачука признали лучшим в 2024 году

Украинец Сергей Богачук против американца Вирджила Ортиса. Фото: instagram.com/sbohachuk

В спорте потихоньку подводят итоги года, определяя лучших спортсменов и самые интересные события. Это касается и бокса.

Бой между украинцем Сергеем Богачуком и американцем Вирджилом Ортисом признан лучшим боксерским поединком 2024 года, сообщает TSS. ib.tv.

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Что известно о бое Богачук - Ортис

Бой между Сергеем Богачуком и Вирджилом Ортисом прошел 10 августа 2024 года в Лас-Вегасе. Шансы Богачука в преддверии боя оценивали минимально, но он порадовал сюпризом.

Украинец дважды отправлял Ортиса в нокдаун, однако в итоге проиграл решением судей. На двоих они нанесли 1579 ударов.

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