Полісся планує підписати гравця та тренера з Південної Америки

Гравці футбольного клубу "Полісся" під час матчу. Фото: instagram.com/fcpolissya

Футбольні клуби зі всієї Європи очікують на відкриття зимового трансферного вікна. Українські клуби вже планують підсилення перед поновленням сезону.

Тренерський штаб житомирського "Полісся" найближчим часом може підсилитися іноземним фахівцем, повідомляє інсайдер Ігор Бурбас.

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Ще підсилення з Аргентини

До "Полісся", за даними Бурбаса, також невдовзі має приєднатися молодий аргентинський голкіпер.

Імені гравця поки не називають, але очікується, що він стане номінально другим воротарем команди.

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