Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Полісся чекає на серйозне підсилення з Південної Америки arrow

Полісся чекає на серйозне підсилення з Південної Америки

27 грудня 2024 15:53
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Полісся планує підписати гравця та тренера з Південної Америки
Гравці футбольного клубу "Полісся" під час матчу. Фото: instagram.com/fcpolissya
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Футбольні клуби зі всієї Європи очікують на відкриття зимового трансферного вікна. Українські клуби вже планують підсилення перед поновленням сезону.

Тренерський штаб житомирського "Полісся" найближчим часом може підсилитися іноземним фахівцем, повідомляє інсайдер Ігор Бурбас.

Читайте також:

Мова йде про "маловідомого тренера з Колумбії". Саме він у другій частині сезону має стати помічником Імада Ашура. 

Ще підсилення з Аргентини

До "Полісся", за даними Бурбаса, також невдовзі має приєднатися молодий аргентинський голкіпер. 

Імені гравця поки не називають, але очікується, що він стане номінально другим воротарем команди. 

Нагадаємо, власник київського "Динамо" Ігор Суркіс сфотографувався з онуком. 

Росія хоче провести товариські матчі з командами з Європи. 

Тібо Куртуа може залишити "Реал", але це не хороша новина для Андрія Луніна. 

Українець визнаний найкращим боксером століття, у списку він не єдиний представник України.

спорт футбол Футбол трансфери УПЛ Полісся

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:38 Літак перед падінням зазнав втручання ззовні — Azerbaijan Airline

16:37 Україна обмежила удари вглиб Росії — названо причини

16:29 Фантомні діти за 1 тис. доларів — ухилянтська схема на Одещині

16:22 Криптовалютний ажіотаж — що буде з курсом біткоїна у 2025 році

16:19 Довічні доплати до пенсії — кому з українців призначають

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

16:00 У СтратКомі показали, як ЗСУ відбили штурм бронетехніки окупантів

15:57 Уряд дозволив бронювання священнослужителів

15:47 РФ приховує кількість нафтопродуктів у Чорному морі після аварії

15:46 На війні загинув телевізійник з Одещини

15:45 У Харкові з підсанкційної компанії стягнули 200 тис. грн

16:38 Літак перед падінням зазнав втручання ззовні — Azerbaijan Airline

16:37 Україна обмежила удари вглиб Росії — названо причини

16:29 Фантомні діти за 1 тис. доларів — ухилянтська схема на Одещині

16:22 Криптовалютний ажіотаж — що буде з курсом біткоїна у 2025 році

16:19 Довічні доплати до пенсії — кому з українців призначають

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

16:00 У СтратКомі показали, як ЗСУ відбили штурм бронетехніки окупантів

15:57 Уряд дозволив бронювання священнослужителів

15:47 РФ приховує кількість нафтопродуктів у Чорному морі після аварії

15:46 На війні загинув телевізійник з Одещини

15:45 У Харкові з підсанкційної компанії стягнули 200 тис. грн

06:40 Оновились ціни на чормет в Україні — вартість брухту у грудні

26 грудня 2024

06:40 Ціни на золото різко зросли — вартість у ломбардах у грудні

06:25 Де вигідніше курити — порівняння цін на сигарети в Україні та ЄС

25 грудня 2024

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

24 грудня 2024
Ексклюзив

21:33 Секрети різдвяного столу від Світуліка з Привозу — ексклюзив

19:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

Text

13:21 Полковник у відставці сказав, чому варто мобілізувати 18-річних

Text

13:00 Сирський зробив термінову заяву щодо мобілізації — ефір День.LIVE

Text

12:18 Романенко пояснив, чому РФ направила підбитий літак через море

Text

11:20 Закон про декриміналізацію СЗЧ лише погіршив ситуацію, — психолог

Text

10:15 Ризик прориву окупантів на Дніпропетровщину — чи є загроза

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

09:50 У ЗСУ заявили, що втрати Росії значно перевищують темпи набору

Text

08:55 Провести вибори у травні технічно нереально — пояснення експерта

Text

08:00 Біженці в Європі та безмежна корупція — ефір Ранок.LIVE

26 грудня 2024
Text

23:12 Як вплине на Україну зміна влади у США — ексклюзив Новини.LIVE

Text

18:36 Корольчук прогнозує тижневі відключення світла в двох областях

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку

18 грудня 2024

06:32 Лише 1 яйце та сир — цей сніданок рідні будуть просити щодня