Полесье планирует подписать игрока и тренера из Южной Америки

Игроки футбольного клуба "Полесье" во время матча. Фото: instagram.com/fcpolissya

Футбольные клубы со всей Европы ожидают открытия зимнего трансферного окна. Украинские клубы уже планируют усиление перед возобновлением сезона.

Тренерский штаб житомирского "Полесья" в ближайшее время может усилиться иностранным специалистом, сообщает инсайдер Игорь Бурбас.

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Еще усиление из Аргентины

К "Полесью", по данным Бурбаса, также скоро должен присоединиться молодой аргентинский голкипер.

Имени игрока пока не называют, но ожидается, что он станет номинально вторым вратарем команды.

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