Полесье планирует подписать игрока и тренера из Южной Америки

Полесье ждет серьезное усиление из Южной Америки
Футбольные клубы со всей Европы ожидают открытия зимнего трансферного окна. Украинские клубы уже планируют усиление перед возобновлением сезона.
Тренерский штаб житомирского "Полесья" в ближайшее время может усилиться иностранным специалистом, сообщает инсайдер Игорь Бурбас.
Речь идет о "малоизвестном тренере из Колумбии". Именно он во второй части сезона должен стать помощником Имада Ашура.
Еще усиление из Аргентины
К "Полесью", по данным Бурбаса, также скоро должен присоединиться молодой аргентинский голкипер.
Имени игрока пока не называют, но ожидается, что он станет номинально вторым вратарем команды.
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