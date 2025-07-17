Полісся змінило арену для єврокубків через заборону від УЄФА

Полісся екстрено змінило місце проведення матчів у єврокубках
Футбольний клуб "Полісся" опинився в несподіваній ситуації за лічені дні до старту єврокубкового сезону. Клуб екстрено оголосив про зміну міста, у якому відбудуться його домашні матчі у кваліфікації Ліги конференцій.
Житомирська команда більше не зіграє в Кошице, як планувалося раніше, повідомляє пресслужба клубу.
"Полісся" проведе єврокубкові ігри в словацькому Пряшові на арені "Стадіон Татран", яка вже отримала відповідне схвалення УЄФА. Причиною стали неочікувані кадрові рокіровки в самому турнірі.
Європейська футбольна асоціація відсторонила клуб ДАК від участі в Лізі конференцій через конфлікт інтересів у рамках багатоклубної власності. Вакантне місце зайняв "Кошице", і арену "Кошицький футбольний стадіон" довелося звільнити.
Хто стане суперником "Полісся"
Підопічні Руслана Ротаня 24 липня формально проведуть домашній поєдинок проти переможця пари "Борац" — "Санта-Колома". Після першої зустрічі андоррська команда веде з упевненим рахунком 4:1, і тепер саме вона вважається основним претендентом на зустріч з українським клубом.
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