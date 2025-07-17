Полесье сменило арену для еврокубков из-за запрета от УЕФА

Полесье экстренно поменяло место проведения матчей в еврокубках
Футбольный клуб "Полесье" оказался в неожиданной ситуации за считанные дни до старта еврокубкового сезона. Клуб экстренно объявил о смене города, в котором пройдут его домашние матчи в квалификации Лиги конференций.
Житомирская команда больше не сыграет в Кошице, как планировалось ранее, сообщает пресс-служба клуба.
"Полесье" проведет еврокубковые игры в словацком Пряшове на арене "Стадион Татран", которая уже получила соответствующее одобрение УЕФА. Причиной стали неожиданные кадровые рокировки в самом турнире.
Европейская футбольная ассоциация отстранила клуб ДАК от участия в Лиге конференций из-за конфликта интересов в рамках многоклубной собственности. Вакантное место занял "Кошице", и арену "Кошицкий футбольный стадион" пришлось освободить.
Кто станет соперником "Полесья"
Подопечные Руслана Ротаня 24 июля формально проведут домашний поединок против победителя пары "Борац" — "Санта-Колома". После первой встречи андоррская команда ведет с уверенным счетом 4:1, и теперь именно она считается основным претендентом на встречу с украинским клубом.
Напомним, правила футбола скоро изменятся, это касается пенальти и работы VAR.
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