Полесье сменило арену для еврокубков из-за запрета от УЕФА

Руслан Ротань объясняет игрокам тактику. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Футбольный клуб "Полесье" оказался в неожиданной ситуации за считанные дни до старта еврокубкового сезона. Клуб экстренно объявил о смене города, в котором пройдут его домашние матчи в квалификации Лиги конференций.

Житомирская команда больше не сыграет в Кошице, как планировалось ранее, сообщает пресс-служба клуба.

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Игроки "Полесья" слушают главного тренера. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Европейская футбольная ассоциация отстранила клуб ДАК от участия в Лиге конференций из-за конфликта интересов в рамках многоклубной собственности. Вакантное место занял "Кошице", и арену "Кошицкий футбольный стадион" пришлось освободить.

Кто станет соперником "Полесья"

Подопечные Руслана Ротаня 24 июля формально проведут домашний поединок против победителя пары "Борац" — "Санта-Колома". После первой встречи андоррская команда ведет с уверенным счетом 4:1, и теперь именно она считается основным претендентом на встречу с украинским клубом.

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