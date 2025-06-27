Факундо Батіста може залишити Полісся — на нього виставили цінник

Факундо Батіста. Фото: "Полісся"

Житомирське "Полісся" може залишитись без свого форварда Факундо Батісти. 26-річний уругвайський нападник став зіркою клубу в другій половині минулого сезону.

Про ймовірність трансферу Батісти повідомив журналіст Алексіс Родрігес.

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Факундо Батіста. Фото: "Полісся"

"Полісся" може втратити свою зірку

За інформацією джерела, форвард не бажає повертатися до України через війну та доручив агентам знайти новий клуб.

Журналіст повідомив, що в контракті Батісти з "Поліссям" прописана клаусула у розмірі семи мільйонів доларів, але клуб готовий продати гравця за ри мільйони доларів.

Наразі інтерес до уругвайця проявляє колумбійський "Атлетіко Насьональ", але клуб готовий лише на оренду, яка не влаштовує "Полісся". Житомиряни хочуть повноцінний трансфер.

Батіста приєднався до "Полісся" в січні 2025 року з мексиканської "Некакси" за 1,75 мільйона євро. У Житомирі нападник в 15 матчах забив сім м'ячів та зробив асист.

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