Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрСмакКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Полісся готове продати свого зіркового нападника — названа ціна

Полісся готове продати свого зіркового нападника — названа ціна

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 23:41
Факундо Батіста може залишити Полісся — на нього виставили цінник
Факундо Батіста. Фото: "Полісся"
Ключові моменти "Полісся" може втратити свою зірку

Житомирське "Полісся" може залишитись без свого форварда Факундо Батісти. 26-річний уругвайський нападник став зіркою клубу в другій половині минулого сезону.

Про ймовірність трансферу Батісти повідомив журналіст Алексіс Родрігес.

Реклама
Читайте також:
Факундо Батиста
Факундо Батіста. Фото: "Полісся"

"Полісся" може втратити свою зірку

За інформацією джерела, форвард не бажає повертатися до України через війну та доручив агентам знайти новий клуб.

Журналіст повідомив, що в контракті Батісти з "Поліссям" прописана клаусула у розмірі семи мільйонів доларів, але клуб готовий продати гравця за ри мільйони доларів.

Наразі інтерес до уругвайця проявляє колумбійський "Атлетіко Насьональ", але клуб готовий лише на оренду, яка не влаштовує "Полісся". Житомиряни хочуть повноцінний трансфер.

Батіста приєднався до "Полісся" в січні 2025 року з мексиканської "Некакси" за 1,75 мільйона євро. У Житомирі нападник в 15 матчах забив сім м'ячів та зробив асист.

Нагадаємо, футболіст київського "Динамо" Микола Шапаренко одружився на східній красуні.

Столичне "Динамо" не підписало Артема Шабанова — чому це сталося.

Новий головний тренер "Реалу" Хабі Алонсо висловив своє бачення команди.

Президент "Інгульця" із Петрового Олександр Поворознюк розповів про Петра Порошенка в футболі.

футбол Футбол трансфери УПЛ Полісся Факундо Батіста
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації