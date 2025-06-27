Факундо Батиста может покинуть Полесье — на него выставили ценник

Факундо Батиста. Фото: "Полесье"

Житомирское "Полесье" может остаться без своего форварда Факундо Батисты. 26-летний уругвайский нападающий стал звездой клуба во второй половине прошлого сезона.

О вероятности трансфера Батисты сообщил журналист Алексис Родригес.

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"Полесье" может потерять свою звезду

По информации источника, форвард не желает возвращаться в Украину из-за войны и поручил агентам найти новый клуб.

Журналист сообщил, что в контракте Батисты с "Полесьем" прописана клаусула в размере семи миллионов долларов, но клуб готов продать игрока за три миллиона долларов.

Сейчас интерес к уругвайцу проявляет колумбийский "Атлетико Насьональ", но клуб готов только на аренду, которая не устраивает "Полесье". Житомиряне хотят полноценный трансфер.

Батиста присоединился к "Полесью" в январе 2025 года из мексиканской "Некаксы" за 1,75 миллиона евро. В Житомире нападающий в 15 матчах забил семь мячей и сделал ассист.

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