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Полісся позбудеться щонайменше сімох гравців — хто у списку на продаж

27 травня 2024 14:13
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Полісся позбудеться щонайменше сімох гравців — хто у списку на продаж
Футболісти "Полісся" перед матчем. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво футбольного клубу "Полісся" найближчого літа влаштує "кадрову революцію" у команді. Житомирський клуб буде активним гравцем на трансферному ринку.

Одразу семеро футболістів можуть піти з "Полісся" найближчим часом, повідомляє "ТаТоТаке".

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Денис Бойко піде з Полісся
Денис Бойко піде з "Полісся". Фото: instagram.com/king_kong_71/

Хто піде з "Полісся"

Одразу сім футболістів підуть із житомирської команди найближчим часом. Йдеться про голкіпера Дениса Бойка, захисників Артема Шабанова та Василя Кравця, півзахисника Василя Грицука та орендованого футболіста Микиту Кравченка, який повернеться до київського "Динамо".

Також відомо, що "Полісся" не продовжуватиме оренду Івана Петряка та Яссіна Фортюне. Це ще не повний список гравців, які підуть із клубу. Натомість житомирську команду поповнять новачки та футболісти молодіжної команди, але їхні імена поки що не називаються.

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