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Полесье избавится как минимум от семи игроков — кто в списке на продажу

27 мая 2024 14:13
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Полесье избавится как минимум от семи игроков — кто в списке на продажу
Футболисты "Полесья" перед матчем. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство футбольного клуба "Полесье" ближайшим летом устроит "кадровую революцию" в команде. Житомирский клуб будет активным игроком на трансферном рынке

Сразу семь футболистов могут уйти из "Полесья" в ближайшее время, сообщает "ТаТоТаке". 

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Президент ФК "Полесье" Геннадий Буткевич недоволен результатом команды в сезоне 2023/2024. Житомирские футболисты заняли пятое место в турнирной таблице и не сумели пробиться в еврокубки. 

Денис Бойко уйдет из Полесья
Денис Бойко уйдет из "Полесья". Фото: instagram.com/king_kong_71/

Кто уйдет из "Полесья" 

Сразу семь футболистов уйдут из житомирской команды в ближайшее время. Речь идет о голкипере Денисе Бойко, защитниках Артеме Шабанове и Василии Кравце, полузащитнике Василии Грицуке и арендованном футболисте Никите Кравченко, который вернется в киевское "Динамо". 

Также известно, что "Полесье" не будет продлевать аренду Ивана Петряка и Яссина Фортюне. Это еще не полный список игроков, которые уйдут из клуба. Вместо них житомирскую команду пополнят новички и футболисты молодежной команды, но их имена пока не называются. 

Напомним, Шовковский пригласит в "Динамо" одну из звезд чемпионата Бразилии.

Гвардиола подтвердил уход из "Манчестер Сити" — Де Брюйне и Эдерсон тоже покинут клуб.

"Динамо" и "Шахтер" пытаются подписать Герреро. 

"Милан" назначит главным тренером трехкратного чемпиона Украины. 

Харри Кейн официально завоевал "Золотую бутсу". 

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