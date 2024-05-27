Полесье избавится как минимум от семи игроков — кто в списке на продажу

Футболисты "Полесья" перед матчем. Фото: УНИАН

Руководство футбольного клуба "Полесье" ближайшим летом устроит "кадровую революцию" в команде. Житомирский клуб будет активным игроком на трансферном рынке.

Сразу семь футболистов могут уйти из "Полесья" в ближайшее время, сообщает "ТаТоТаке".

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Денис Бойко уйдет из "Полесья". Фото: instagram.com/king_kong_71/

Кто уйдет из "Полесья"

Сразу семь футболистов уйдут из житомирской команды в ближайшее время. Речь идет о голкипере Денисе Бойко, защитниках Артеме Шабанове и Василии Кравце, полузащитнике Василии Грицуке и арендованном футболисте Никите Кравченко, который вернется в киевское "Динамо".

Также известно, что "Полесье" не будет продлевать аренду Ивана Петряка и Яссина Фортюне. Это еще не полный список игроков, которые уйдут из клуба. Вместо них житомирскую команду пополнят новички и футболисты молодежной команды, но их имена пока не называются.

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