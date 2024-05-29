Полісся позбулося двох колишніх футболістів Динамо — про кого йдеться
Керівництво "Полісся" вирішило не продовжувати контракти з двома колишніми гравцями київського "Динамо". Один із цих гравців найближчим часом повернеться до столичного клубу.
"Полісся" збирається змінити склад під час літнього міжсезоння, повідомляє портал "Футбольні трансфери".
"Полісся" посіло п'яте місце у турнірній таблиці УПЛ за підсумками сезону 2023/2024. Команда з Житомира не зуміла пробитися до єврокубків. Цей результат призвів до того, що влітку на амбітний клуб чекають зміни як у тренерському складі, так і в заявці гравців.
Хто вже пішов із "Полісся"
Колишній голкіпер збірної України Денис Бойко офіційно залишив житомирський клуб. Наразі 36-річний воротар отримав статус вільного агента. Він провів у "Поліссі" лише один сезон. Бойко зіграв 24 матчі, пропустив 21 гол і у восьми поєдинках зберігав свої ворота "сухими".
Також "Полісся" вирішило не продовжувати оренду 25-річного Микити Кравченка. Права на футболіста належать київському "Динамо", яке вирішуватиме, що далі робитиме з футболістом. Кравченко зіграв за "Полісся" 14 матчів, зробив 1 результативну передачу та отримав 4 жовті картки.
Нагадаємо, Шапаренко піде з "Динамо" найближчого літа — гравцем цікавиться відомий клуб.
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