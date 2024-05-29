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Полісся позбулося двох колишніх футболістів Динамо — про кого йдеться

29 травня 2024 12:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Полісся позбулося двох колишніх футболістів Динамо — про кого йдеться
Футболісти "Полісся" перед матчем. Фото: instagram.com/mykitakravchenko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво "Полісся" вирішило не продовжувати контракти з двома колишніми гравцями київського "Динамо". Один із цих гравців найближчим часом повернеться до столичного клубу.

"Полісся" збирається змінити склад під час літнього міжсезоння, повідомляє портал "Футбольні трансфери".

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"Полісся" посіло п'яте місце у турнірній таблиці УПЛ за підсумками сезону 2023/2024. Команда з Житомира не зуміла пробитися до єврокубків. Цей результат призвів до того, що влітку на амбітний клуб чекають зміни як у тренерському складі, так і в заявці гравців.

Денис Бойко пішов із Полісся
Денис Бойко став вільним агентом. Фото: instagram.com/king_kong_71/

Хто вже пішов із "Полісся"

Колишній голкіпер збірної України Денис Бойко офіційно залишив житомирський клуб. Наразі 36-річний воротар отримав статус вільного агента. Він провів у "Поліссі" лише один сезон. Бойко зіграв 24 матчі, пропустив 21 гол і у восьми поєдинках зберігав свої ворота "сухими".

Микита Кравченко пішов із Полісся
Микита Кравченко повернеться до "Динамо". Фото: instagram.com/mykitakravchenko/

Також "Полісся" вирішило не продовжувати оренду 25-річного Микити Кравченка. Права на футболіста належать київському "Динамо", яке вирішуватиме, що далі робитиме з футболістом. Кравченко зіграв за "Полісся" 14 матчів, зробив 1 результативну передачу та отримав 4 жовті картки.

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