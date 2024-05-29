Полесье лишилось двух бывших футболистов Динамо — о ком речь
Руководство "Полесья" приняло решение не продлевать контракты с двумя бывшими игроками киевского "Динамо". Один из этих игроков в ближайшее время вернется в столичный клуб.
"Полесье" собирается изменить состав во время летнего межсезонья, сообщает портал "Футбольные трансферы".
"Полесье" заняло пятое место в турнирной таблице УПЛ по итогам сезона 2023/2024. Команда из Житомира не сумела пробиться в еврокубки. Этот результат привел к тому, что летом амбициозный клуб ждут изменения как в тренерском составе, так и в заявке игроков.
Кто уже ушел из "Полесья"
Бывший голкипер сборной Украины Денис Бойко официально покинул житомирский клуб. Теперь 36-летний вратарь получил статус свободного агента. Он провел в "Полесье" всего один сезон. Бойко сыграл 24 матча, пропустил 21 гол и в восьми поединках сохранял свои ворота "сухими".
Также "Полесье" решило не продлевать аренду 25-летнего Никиты Кравченко. Права на футболиста принадлежат киевскому "Динамо", которое будет решать, что дальше делать с футболистом. Кравченко сыграл за "Полесье" 14 матчей, сделал 1 результативную передачу и получил 4 желтые карточки.
Напомним, Шапаренко уйдет из "Динамо" ближайшим летом — игроком интересуется известный клуб.
Цыганков поделился планами на следующий сезон — где будет играть украинец.
Зинченко нашел новый клуб — "Арсенал" готов продать украинца.
В сети показали, как выглядит "Донбасс Арена" во время оккупации "русским миром".
Шовковский пригласит в "Динамо" одну из звезд чемпионата Бразилии.
Читайте Новини.LIVE!