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Полесье лишилось двух бывших футболистов Динамо — о ком речь

29 мая 2024 12:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Полесье лишилось двух бывших футболистов Динамо — о ком речь
Футболисты "Полесья" перед матчем. Фото: instagram.com/mykitakravchenko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство "Полесья" приняло решение не продлевать контракты с двумя бывшими игроками киевского "Динамо". Один из этих игроков в ближайшее время вернется в столичный клуб. 

"Полесье" собирается изменить состав во время летнего межсезонья, сообщает портал "Футбольные трансферы". 

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"Полесье" заняло пятое место в турнирной таблице УПЛ по итогам сезона 2023/2024. Команда из Житомира не сумела пробиться в еврокубки. Этот результат привел к тому, что летом амбициозный клуб ждут изменения как в тренерском составе, так и в заявке игроков. 

Денис Бойко ушел из Полесья
Денис Бойко стал свободным агентом. Фото: instagram.com/king_kong_71/

Кто уже ушел из "Полесья" 

Бывший голкипер сборной Украины Денис Бойко официально покинул житомирский клуб. Теперь 36-летний вратарь получил статус свободного агента. Он провел в "Полесье" всего один сезон. Бойко сыграл 24 матча, пропустил 21 гол и в восьми поединках сохранял свои ворота "сухими". 

Никита Кравченко ушел из Полесья
Никита Кравченко вернется в "Динамо". Фото: instagram.com/mykitakravchenko/

Также "Полесье" решило не продлевать аренду 25-летнего Никиты Кравченко. Права на футболиста принадлежат киевскому "Динамо", которое будет решать, что дальше делать с футболистом. Кравченко сыграл за "Полесье" 14 матчей, сделал 1 результативную передачу и получил 4 желтые карточки. 

Напомним, Шапаренко уйдет из "Динамо" ближайшим летом — игроком интересуется известный клуб.

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