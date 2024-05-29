Полесье лишилось двух бывших футболистов Динамо — о ком речь

Футболисты "Полесья" перед матчем. Фото: instagram.com/mykitakravchenko/

Руководство "Полесья" приняло решение не продлевать контракты с двумя бывшими игроками киевского "Динамо". Один из этих игроков в ближайшее время вернется в столичный клуб.

"Полесье" собирается изменить состав во время летнего межсезонья, сообщает портал "Футбольные трансферы".

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"Полесье" заняло пятое место в турнирной таблице УПЛ по итогам сезона 2023/2024. Команда из Житомира не сумела пробиться в еврокубки. Этот результат привел к тому, что летом амбициозный клуб ждут изменения как в тренерском составе, так и в заявке игроков.

Денис Бойко стал свободным агентом. Фото: instagram.com/king_kong_71/

Кто уже ушел из "Полесья"

Бывший голкипер сборной Украины Денис Бойко официально покинул житомирский клуб. Теперь 36-летний вратарь получил статус свободного агента. Он провел в "Полесье" всего один сезон. Бойко сыграл 24 матча, пропустил 21 гол и в восьми поединках сохранял свои ворота "сухими".

Никита Кравченко вернется в "Динамо". Фото: instagram.com/mykitakravchenko/

Также "Полесье" решило не продлевать аренду 25-летнего Никиты Кравченко. Права на футболиста принадлежат киевскому "Динамо", которое будет решать, что дальше делать с футболистом. Кравченко сыграл за "Полесье" 14 матчей, сделал 1 результативную передачу и получил 4 желтые карточки.

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