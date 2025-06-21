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Головна Спорт Полісся представило нового форварда — він один з найкращих в УПЛ

Полісся представило нового форварда — він один з найкращих в УПЛ

Ua en ru
Дата публікації: 21 червня 2025 15:45
Філіппов став новим нападником Полісся: контракт на два роки
Олександр Філіппов. Фото: "Полісся"
Ключові моменти Новий форвард "Полісся"

Футбольний клуб "Полісся" наразі не має визначеності з нападником Факундо Батістою, який не повернувся в команду після відпустки. Тому клуб посилює позицію центрального форварда.

Після підписання Миколи Гайдучика з "Вересу" клуб підписав забивного форварда з "Олександрії" Олександра Філіппова, повідомила пресслужба "Полісся".

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Новий форвард "Полісся"

Досвідчений 32-річний український нападник уклав контракт на два роки.

За словами Олександра на пресконференції, у його рішенні перейти в "Полісся" був вирішальним фактор головного тренера Руслана Ротаня, з яким він працював минулого сезону в "Олександрії".

Філіппов раніше виступав в УПЛ за "Арсенал", "Десну", "Дніпро-1" та "Олександрію". Також форвард невдало пробував свої сили за кордоном у бельгійському "Сент-Трюйдені" та мав більш вдалий період у латвійській "Ризі".

У минулому сезоні Філіппов провів 28 матчів, забив 10 голів і віддав дві гольові передачі. Загалом за кар’єру нападник відзначився 78 голами та 24 асистами у 251 матчі.

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футбол Футбол трансфери УПЛ Олександрія Полісся Олександр Філіппов
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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