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Главная Спорт Полесье представило нового форварда — он один из лучших в УПЛ

Полесье представило нового форварда — он один из лучших в УПЛ

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Дата публикации 21 июня 2025 15:45
Филиппов стал новым нападающим Полесья: контракт на два года
Александр Филиппов. Фото: "Полесье"
Ключові моменти Новый форвард "Полесья"

Футбольный клуб "Полесье" пока не имеет определенности с нападающим Факундо Батистой, который не вернулся в команду после отпуска. Поэтому клуб усиливает позицию центрального форварда.

После подписания Николая Гайдучика из "Вереса" клуб подписал забивного форварда из "Александрии" Александра Филиппова, сообщила пресс-служба "Полесья".

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Опытный 32-летний украинский нападающий заключил контракт на два года.

По словам Александра на пресс-конференции, в его решении перейти в "Полесье" был решающим фактор главного тренера Руслана Ротаня, с которым он работал в прошлом сезоне в "Александрии".

Филиппов ранее выступал в УПЛ за "Арсенал", "Десну", "Днепр-1" и "Александрию". Также форвард неудачно пробовал свои силы за рубежом в бельгийском "Сент-Трюйдене" и имел более удачный период в латвийской "Риге".

В прошлом сезоне Филиппов провел 28 матчей, забил 10 голов и отдал две голевые передачи. Всего за карьеру нападающий отметился 78 голами и 24 ассистами в 251 матче.

Напомним, "Полесье" ранее назвало стадион, где будет играть матчи Лиги Европы.

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футбол Футбол трансферы УПЛ Александрия Полесье Александр Филиппов
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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