Верес чи Полісся — став відомий останній півфіналіст Кубка України

"Верес" проти "Полісся". Фото: instagram.com/fcpolissya

У Кубку України завершилась стадія чвертьфіналів. Один із матчів проходив в Рівному.

Місцевий "Верес" у важкому поєдинку поступився житомирському "Поліссю", повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Долю поєдинку вирішив єдиний гол. Він був забитий форвардом житомирського клубу Факундо Батістою в овертаймі.

"Верес" проти "Полісся"

Усі два тайми основного часу були певними "гойдалками". "Верес" мав більше моментів, він створював більшу напругу у воріт суперника, мав серйозні шанси, проте ними не скористався.

У матчі було дуже багато боротьби, що відобразилось у жовтих картках. За весь матч арбітр поєдинку десять разів діставав їх з кишені.

Минулий поєдинок між цими командами завершився розгромом "Полісся" з рахунком 5:1. Таким чином житомирський клуб взяв реванш.

"Верес" — "Полісся" — 0:1

Голи: Батіста, 93

"Верес": Кожухар, Куція, Гончаренко, Вовченко, Шевченко (Видрич, 110), Кучеров, Харатін, Луан (Протасевич, 64), Степанюк (Венделл, 99), Гайдучик (Годя, 99), Дахновський (Сміян, 99).

"Полісся": Кудрик, Майсурадзе (Матич, 105), Віале, Чоботенко, Михайліченко, Сарапій, Бабенко, Крушинський (Гонсалвеш, 99), Гуцуляк, Батіста (Брістрич, 99), Назаренко.

Нагадаємо, лондонський "Челсі" хоче придбати ще одного українського футболіста.

Стало відомо, скільки заробляє головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський.

Руслан Ротань відреагував на чутки про його перехід до київського "Динамо" чи донецького "Шахтаря",

Микола Шапаренко назвав гравця команди, який у майбутньому стане хорошим тренером.