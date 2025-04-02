Верес или Полесье — стал известен последний полуфиналист Кубка Украины

"Верес" против "Полесья". Фото: instagram.com/fcpolissya

В Кубке Украины завершилась стадия четвертьфиналов. Один из матчей проходил в Ровно.

Местный "Верес" в тяжелом поединке уступил житомирскому "Полесью", сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Судьбу поединка решил единственный гол. Он был забит форвардом житомирского клуба Факундо Батистой в овертайме.

"Верес" против "Полесья"

Все два тайма основного времени были определенными "качелями". "Верес" имел больше моментов, он создавал большее напряжение у ворот соперника, имел серьезные шансы, однако ими не воспользовался.

В матче было очень много борьбы, что отразилось в желтых карточках. За весь матч арбитр поединка десять раз доставал их из кармана.

Прошлый поединок между этими командами завершился разгромом "Полесья" со счетом 5:1. Таким образом житомирский клуб взял реванш.

"Верес" — "Полесье" — 0:1

Голы: Батиста, 93

"Верес": Кожухар, Куция, Гончаренко, Вовченко, Шевченко (Выдрич, 110), Кучеров, Харатин, Луан (Протасевич, 64), Степанюк (Венделл, 99), Гайдучик (Годя, 99), Дахновский (Смиян, 99).

"Полесье": Кудрик, Майсурадзе (Матич, 105), Виале, Чоботенко, Михайличенко, Сарапий, Бабенко, Крушинский (Гонсалвеш, 99), Гуцуляк, Батиста (Бристрич, 99), Назаренко.

Напомним, лондонский "Челси" хочет приобрести еще одного украинского футболиста.

Стало известно, сколько зарабатывает главный тренер "Динамо" Александр Шовковский.

Руслан Ротань отреагировал на слухи о его переходе в киевское "Динамо" или донецкий "Шахтер",

Николай Шапаренко назвал игрока команды, который в будущем станет хорошим тренером.