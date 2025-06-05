Полісся проведе домашні матчі Ліги конференцій у Словаччини

Президент "Полісся" Геннадій Буткевич та головний тренер Руслан Ротань. Фото: "Полісся"

Житомирське "Полісся" зіграє в єврокубках вдруге у своїй історії. Як і минулого сезону, команда зіграє в Лізі конференцій.

За інформацією польського журналіста Пьотра Сльонкі, "Полісся" визначились з ареною для єврокубків.

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Стадіон в Кошице. Фото:

instagram.com/kosickafotbalovaarena

Де зіграє "Полісся"

За інформацією джерела, "Полісся" планує проводити домашні матчі єврокубків сезону 2025/26 у словацькому місті Кошице. Це робить "Полісся" єдиною українською командою, яка не гратиме єврокубкові поєдинки в Польщі, де виступатимуть інші українські клуби.

Раніше цей стадіон уже використовували для єврокубків українські клуби. "Дніпро-1" проводив там домашні матчі Ліги Європи та Ліги конференцій у сезоні 2022/23. "Кривбас" також грав у Кошице в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи 2024/25 проти "Вікторії" Плзень.

"Полісся" здобуло право на участь у Лізі конференцій, посівши четверте місце в УПЛ 2024/25 після нічиєї 1:1 із "Кривбасом" у заключному турі. Помогла команді й поразка "Карпат" в останньому матчі.

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