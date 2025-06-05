Полесье проведет домашние матчи Лиги конференций у Словакии

Президент "Полесья" Геннадий Буткевич и главный тренер Руслан Ротань. Фото: "Полесье"

Житомирское "Полесье" сыграет в еврокубках второй раз в своей истории. Как и в прошлом сезоне, команда сыграет в Лиге конференций.

По информации польского журналиста Петра Сленки, "Полесье" определились с ареной для еврокубков.

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Стадион в Кошице. Фото:

instagram.com/kosickafotbalovaarena

Где сыграет "Полесье"

По информации источника, "Полесье" планирует проводить домашние матчи еврокубков сезона 2025/26 в словацком городе Кошице. Это делает "Полесье" единственной украинской командой, которая не будет играть еврокубковые поединки в Польше, где будут выступать другие украинские клубы.

Ранее этот стадион уже использовали для еврокубков украинские клубы. "Днепр-1" проводил там домашние матчи Лиги Европы и Лиги конференций в сезоне 2022/23. "Кривбасс" также играл в Кошице в третьем квалификационном раунде Лиги Европы 2024/25 против "Виктории" Плзень.

"Полесье" получило право на участие в Лиге конференций, заняв четвертое место в УПЛ 2024/25 после ничьей 1:1 с "Кривбассом" в заключительном туре. Помогло команде и поражение "Карпат" в последнем матче.

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