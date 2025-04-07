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Полісся завдяки пенальті врятувалося в грі з Карпатами

7 квітня 2025 21:37
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор
Полісся і Карпати розписали нічию в Житомирі у матчі 23-го туру УПЛ
Матч "Полісся" — "Карпати". Фото: "Полісся"
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор

У Житомирі відбувся останній матч 23-го туру Української прем'єр-ліги. В цій грі "Полісся" прийняло "Карпати".

За підсумками гри командам не вдалося виявити сильнішу, повідомив портал Новини.LIVE.

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В першому таймі "Полісся" краще контролювало м'яч, але зі створенням моментів були проблеми, оскільки не було жодного удару в ствір воріт.

Другий тайм "Полісся" почало активніше, але на 60-й хвилині пропустило після контратаки. Краснопір пробіг з м'ячем через все поле обіграв захисників, віддав пас на Очеретько, який відіграв на Чачуа і той потужно пробив по воротах — 0:1.

Після забитого голу "Карпати" пішли в глибоку оборону, а потім ще й замінили небезпечного Краснопіра на Ігора Невеса.

В кінці матчу "Карпати" покарали. Костенко в своїй штрафній зіграв рукою й арбітр після ВАР призначив пенальті. З 11-метрів забив Гуцуляк — 1:1.

"Полісся" — "Карпати" — 1:1

Голи: Гуцуляк, 88 (пен.) — Чачуа, 60

"Полісся": Кудрик, Майсурадзе, Чоботенко, Матіч, Михайліченко, Бабенко, Сарапій (Андрієвський, 66), Гуцуляк, Крушинський (Йосефі, 73), Назаренко, Батіста

"Карпати": Кінарейкін, Стецьков, Жан Педросо, Бабогло, Мірошніченко, Альварес, Чачуа, Очеретько (Підлепенець, 84), Бруніньйо (Танда, 69), Костенко, Краснопір (Ігор Невес, 69)

Попередження: Сарапій, 26, Батіста, 74 — Стецьков, 56, Бабогло, 58, Мірошниченко, 85

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