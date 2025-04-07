Полесье и Карпаты расписали ничью в Житомире в матче 23-го тура УПЛ

Матч "Полесье" — "Карпаты". Фото: "Полесье"

В Житомире состоялся последний матч 23-го тура Украинской премьер-лиги. В этой игре "Полесье" приняло "Карпаты".

По итогам игры командам не удалось выявить сильнейшую, сообщил портал Новини.LIVE.

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В первом тайме "Полесье" лучше контролировало мяч, но с созданием моментов были проблемы, поскольку не было ни одного удара в створ ворот.

Второй тайм "Полесье" начало активнее, но на 60-й минуте пропустило после контратаки. Краснопир пробежал с мячом через все поле обыграл защитников, отдал пас на Очеретько, который отыграл на Чачуа и тот мощно пробил по воротам — 0:1.

После забитого гола "Карпаты" ушли в глубокую оборону, а затем еще и заменили опасного Краснопира на Игоря Невеса.

В конце матча "Карпаты" наказали. Костенко в своей штрафной сыграл рукой и арбитр после ВАР назначил пенальти. С 11-метров забил Гуцуляк — 1:1.

"Полесье" — "Карпаты" — 1:1

Голы: Гуцуляк, 88 (пен.) — Чачуа, 60

"Полесье": Кудрик, Майсурадзе, Чоботенко, Матич, Михайличенко, Бабенко, Сарапий (Андриевский, 66), Гуцуляк, Крушинский (Йосефи, 73), Назаренко, Батиста

"Карпаты": Кинарейкин, Стецков, Жан Педросо, Бабогло, Мирошниченко, Альварес, Чачуа, Очеретько (Пидлепенец, 84), Бруниньо (Танда, 69), Костенко, Краснопир (Игорь Невес, 69)

Предупреждения: Сарапий, 26, Батиста, 74 — Стецьков, 56, Бабогло, 58, Мирошниченко, 85

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